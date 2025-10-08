С 2025 года все украинские онлайн-маркетплейсы – Rozetka, OLX, Prom.ua, Airbnb, ЛУН, DIM.RIA и другие – обяжутся передавать государству налоговую информацию о своих пользователях. Речь идет не только о продаже товаров, но и об аренде жилья, паркомест, предоставлении услуг и транспортировке.

Закон, который имплементирует европейскую директиву DAC7, призван вывести на свет те доходы, которые ранее были "в тени". Но сработает ли он в реальных украинских условиях? И кого он на самом деле ударит?

Платформа сообщила – вы уже виноваты?

Один из самых острых моментов – аренда недвижимости через онлайн-сервисы, такие как Airbnb или Booking. По новым правилам, если платформа начислила вам доход (даже если не получила и не передала деньги), она уже считается налоговым агентом. То есть обязана удержать и уплатить налог – иногда даже из своего кошелька.

Например:

Арендодатель разместил объявление, клиент забронировал жилье, но рассчитался напрямую, наличными. Платформа видит бронирование – и отчитывается о нем, как о доходе. А дальше – либо удерживает с арендодателя, либо платит за него. Или получает штраф от налоговой.

Фактически – налог на "виртуальный" доход, которого может и не было.

Платить будут те, кто и так платит

Инициатива направлена на "теневой сектор". Но вот парадокс: те, кто действительно зарабатывает системно, – уже давно зарегистрированы ФОПами и платят налоги. А вот разовые пользователи – наоборот – теперь просто уйдут "в кэш".

Сдал квартиру на выходные? – оплата на карту, без платформы.

Продали телефон на OLX? – договорились в мессенджере, рассчитались наличными.

Услуга клининга или ремонта? – лучше напрямую, чем через платформу с налогом и комиссией.

У кого какие последствия?

Государство

+ формальная прозрачность, контроль над платформами

– реальных доходов почти не прибавится, потому что масса сделок перейдет в тень

+ возможность работать легально, "белый" доход

+ возможность работать легально, "белый" доход

– налоговая нагрузка, потеря приватности, комиссии

+ выполняют закон, защищают репутацию

+ выполняют закон, защищают репутацию

– теряют клиентов, прибыль, становятся крайними в конфликтах с пользователями

Закон, который может "похоронить" часть рынка

В попытке все контролировать, государство фактически провоцирует обход официальных каналов. И все это во время, когда бизнес и так переживает войну, инфляцию, нестабильность.

Стоит ли рисковать прозрачностью рынка ради призрачного прироста налогов? Вопрос, на который государство еще не дало ответа.

Что можно сделать?

Создать упрощенный режим налогообложения для разовых сделок (1-2% с оборота до 100 тыс. грн в год – без ФЛП).

(1-2% с оборота до 100 тыс. грн в год – без ФЛП). Освободить платформы от налоговых обязательств, если они не проводят оплату.

Внедрить мотивирующие инструменты – кэшбек, налоговые скидки за "белую" оплату.

Дать возможность пользователям самостоятельно платить налог через Дію или банковское приложение, без платформы-посредника.

Если ничего не изменить – закон станет еще одним примером того, как желание "всех обложить" приводит к потере того, что уже работало.