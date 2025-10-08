Блог | Новые налоги для онлайн-платформ: кто заплатит, а кто уйдет в тень
С 2025 года все украинские онлайн-маркетплейсы – Rozetka, OLX, Prom.ua, Airbnb, ЛУН, DIM.RIA и другие – обяжутся передавать государству налоговую информацию о своих пользователях. Речь идет не только о продаже товаров, но и об аренде жилья, паркомест, предоставлении услуг и транспортировке.
Закон, который имплементирует европейскую директиву DAC7, призван вывести на свет те доходы, которые ранее были "в тени". Но сработает ли он в реальных украинских условиях? И кого он на самом деле ударит?
Платформа сообщила – вы уже виноваты?
Один из самых острых моментов – аренда недвижимости через онлайн-сервисы, такие как Airbnb или Booking. По новым правилам, если платформа начислила вам доход (даже если не получила и не передала деньги), она уже считается налоговым агентом. То есть обязана удержать и уплатить налог – иногда даже из своего кошелька.
Например:
Арендодатель разместил объявление, клиент забронировал жилье, но рассчитался напрямую, наличными. Платформа видит бронирование – и отчитывается о нем, как о доходе. А дальше – либо удерживает с арендодателя, либо платит за него. Или получает штраф от налоговой.
Фактически – налог на "виртуальный" доход, которого может и не было.
Платить будут те, кто и так платит
Инициатива направлена на "теневой сектор". Но вот парадокс: те, кто действительно зарабатывает системно, – уже давно зарегистрированы ФОПами и платят налоги. А вот разовые пользователи – наоборот – теперь просто уйдут "в кэш".
- Сдал квартиру на выходные? – оплата на карту, без платформы.
- Продали телефон на OLX? – договорились в мессенджере, рассчитались наличными.
- Услуга клининга или ремонта? – лучше напрямую, чем через платформу с налогом и комиссией.
У кого какие последствия?
Государство
- + формальная прозрачность, контроль над платформами
- – реальных доходов почти не прибавится, потому что масса сделок перейдет в тень
Пользователи + возможность работать легально
- + возможность работать легально, "белый" доход
- – налоговая нагрузка, потеря приватности, комиссии
Платформы + выполняют закон
- + выполняют закон, защищают репутацию
- – теряют клиентов, прибыль, становятся крайними в конфликтах с пользователями
Закон, который может "похоронить" часть рынка
В попытке все контролировать, государство фактически провоцирует обход официальных каналов. И все это во время, когда бизнес и так переживает войну, инфляцию, нестабильность.
Стоит ли рисковать прозрачностью рынка ради призрачного прироста налогов? Вопрос, на который государство еще не дало ответа.
Что можно сделать?
- Создать упрощенный режим налогообложения для разовых сделок (1-2% с оборота до 100 тыс. грн в год – без ФЛП).
- Освободить платформы от налоговых обязательств, если они не проводят оплату.
- Внедрить мотивирующие инструменты – кэшбек, налоговые скидки за "белую" оплату.
- Дать возможность пользователям самостоятельно платить налог через Дію или банковское приложение, без платформы-посредника.
Если ничего не изменить – закон станет еще одним примером того, как желание "всех обложить" приводит к потере того, что уже работало.