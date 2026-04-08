"Новая почта" и "Укрпочта" показали графики работы на Пасху: когда можно получить и отправить посылки

Частная "Новая почта" и государственная "Укрпочта" – крупнейшие почтовые операторы Украины – не будут вводить дополнительные выходные на Пасху в 2026 году. Отделения будут работать даже в воскресенье, 12 апреля, но по сокращенному графику.

Компании уже официально опубликовали свои графики работы на Пасху.

"Новая почта": график работы на праздники

Отделения "Новой почты" будут работать по обычному графику и в субботу перед Пасхой, и в понедельник после праздника. Но само Пасхальное воскресенье, 12 апреля, будет сокращенным днем, сообщили в пресс-службе компании.

В целом график работы отделений "Новой почты" на Пасху-2026 выглядит так:

11 апреля, суббота – отделения работают в обычном режиме по своим стандартным субботним графикам (найти ближайшее отделение и узнать график его работы можно по ссылке ).

– отделения работают в обычном режиме по своим стандартным субботним графикам (найти ближайшее отделение и узнать график его работы можно ). 12 апреля, воскресенье – филиалы "Новой почты" работают по сокращенному графику с 10:00 до 16:00 . При этом курьерская доставка, терминалы и депо будут работать по индивидуальным графикам.

. При этом курьерская доставка, терминалы и депо будут работать по индивидуальным графикам. 13 апреля, понедельник – отделения возвращаются к обычному графику работы.

"Укрпочта": график работы отделений на Пасху-2026

На Пасху, 12 апреля, отделения "Укрпочты" будут работать по сокращенному графику и открываться с 12:00, сообщили в компании. При этом следует учитывать, что многие филиалы компании и без праздников не работают по воскресеньям.

Таким образом, в пасхальные дни в 2026 году "Укрпочта" будет работать по такому графику:

суббота, 11 апреля – работа почтовых отделений согласно их привычным графикам (узнать можно по адресу или почтовому индексу можно здесь );

); воскресенье, 12 апреля – скрещенный день , начало работы с 12:00 – и до обычного времени завершения работы конкретного филиала;

, начало работы с 12:00 – и до обычного времени завершения работы конкретного филиала; понедельник, 13 апреля – стандартные графики работы отделений.

Пасха 2026: будет ли выходной в Украине

В 2026 году православная Пасха в Украине приходится на 12 апреля. Несмотря на традицию переноса выходного дня на понедельник, правовой режим военного положения вносит коррективы в рабочий график.

На данный момент военное положение в Украине продлено как минимум до 4 мая 2026 года. В этот период сфера трудовых отношений подчиняется нормам Закона № 2136–IX "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".

Этот документ временно приостанавливает действие ст. 73 Кодекса законов о труде (КЗоТ), которая определяет перечень праздничных и нерабочих дней. Следовательно, правило о переносе выходного дня на следующий после праздничного (ст. 67 КЗоТ) сейчас не применяется.

Впрочем, указанные ограничения являются обязательными только для государственных учреждений, бюджетных организаций и предприятий критической инфраструктуры. В то же время для бизнеса решение о дополнительном отдыхе остается на усмотрение работодателя:

владельцы частных компаний могут самостоятельно устанавливать график работы;

для объявления понедельника, 13 апреля, выходным днем руководству достаточно издать соответствующий внутренний приказ.

Как сообщал OBOZ.UA, отпраздновать Пасху в 2026 году украинцам будет значительно дороже, чем в 2025-м. Стоимость стандартного набора продуктов для праздничного стола в этом году составит 1903 грн, что на 14,4% дороже, чем в прошлом.

