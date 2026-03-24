Украинцам следует готовить кошельки к Пасхе: во сколько обойдется праздничная корзина

Дарина Герцева
Личные финансы
Сколько будет стоить праздничная корзина в 2026 году

В 2026 году пасхальная корзина для семьи из четырех человек будет стоить около 1903 грн, что на 14,4% дороже, чем в прошлом году, а с дополнительными продуктами – более 2300 грн. Основной рост цен вызван подорожанием мяса, молочных продуктов и базовых ингредиентов, что делает празднование Пасхи ощутимо дороже для украинцев.

Об этом говорится в подсчетах ученых ННЦ "Институт аграрной экономики". В 2026 году стандартная пасхальная корзина для семьи из четырех человек обойдется примерно в 1903 грн.

Отмечается, что это на 14,4% больше, чем в 2025 году, когда аналогичный набор стоил около 1663 грн. Традиционный набор продуктов остается неизменным годами. В него входят:

  • кулич;
  • яйца;
  • домашняя колбаса;
  • буженина;
  • сало;
  • сливочное масло;
  • твердый и мягкий сыр;
  • хрен и соль.

Именно эти продукты формируют основу праздничного стола и именно они больше всего влияют на общую сумму расходов. Главный символ Пасхи – кулич также существенно прибавил в цене. В 2026 году ее стоимость составляет около 266,89 грн за килограмм, что на 14,6% больше, чем в прошлом году. Причиной является подорожание основных ингредиентов:

  • молоко – +49,6%;
  • мука – +38,6%;
  • яйца – +19,3%;
  • дрожжи – +12,8%;
  • изюм – +14,1%.

Единственный продукт, который немного подешевел – сахар (минус 18%). Однако этого недостаточно, чтобы компенсировать общий рост стоимости. Больше всего расходов украинцам традиционно добавляют мясные продукты. В частности:

  • домашняя колбаса (0,5 кг) – 287 грн;
  • буженина (0,5 кг) – примерно 353 грн;
  • сало (0,5 кг) – до 123 грн.

Особенно заметно подорожала колбаса, сразу более чем на 35% за год. Буженина также выросла в цене более чем на 16%. Среди молочных продуктов самыми дорогими остаются:

  • твердый сыр (0,5 кг) – около 298 грн;
  • сливочное масло (0,5 кг) – почти 292 грн;
  • мягкий сыр (0,5 кг) – около 157 грн.

Больше всего подорожал мягкий сыр, более чем на 30%, что существенно повлияло на общую стоимость корзины. Если добавить в корзину овощи, фрукты и традиционное вино (кагор), расходы вырастут еще больше – до 2347 грн, это уже на 16,8% дороже, чем в прошлом году. Особенно резко подскочили цены на овощи:

  • помидоры – почти вдвое дороже;
  • огурцы – +38,5%;
  • яблоки – +17,4%.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, цены на огурцы в Украине выросли до 135-175 грн/кг из-за сокращения урожая и ограниченного предложения на рынке. В то же время в ближайший период возможно удешевление, если увеличатся объемы производства в тепличных хозяйствах.

