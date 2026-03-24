Украинцам следует готовить кошельки к Пасхе: во сколько обойдется праздничная корзина
В 2026 году пасхальная корзина для семьи из четырех человек будет стоить около 1903 грн, что на 14,4% дороже, чем в прошлом году, а с дополнительными продуктами – более 2300 грн. Основной рост цен вызван подорожанием мяса, молочных продуктов и базовых ингредиентов, что делает празднование Пасхи ощутимо дороже для украинцев.
Об этом говорится в подсчетах ученых ННЦ "Институт аграрной экономики". В 2026 году стандартная пасхальная корзина для семьи из четырех человек обойдется примерно в 1903 грн.
Отмечается, что это на 14,4% больше, чем в 2025 году, когда аналогичный набор стоил около 1663 грн. Традиционный набор продуктов остается неизменным годами. В него входят:
- кулич;
- яйца;
- домашняя колбаса;
- буженина;
- сало;
- сливочное масло;
- твердый и мягкий сыр;
- хрен и соль.
Именно эти продукты формируют основу праздничного стола и именно они больше всего влияют на общую сумму расходов. Главный символ Пасхи – кулич также существенно прибавил в цене. В 2026 году ее стоимость составляет около 266,89 грн за килограмм, что на 14,6% больше, чем в прошлом году. Причиной является подорожание основных ингредиентов:
- молоко – +49,6%;
- мука – +38,6%;
- яйца – +19,3%;
- дрожжи – +12,8%;
- изюм – +14,1%.
Единственный продукт, который немного подешевел – сахар (минус 18%). Однако этого недостаточно, чтобы компенсировать общий рост стоимости. Больше всего расходов украинцам традиционно добавляют мясные продукты. В частности:
- домашняя колбаса (0,5 кг) – 287 грн;
- буженина (0,5 кг) – примерно 353 грн;
- сало (0,5 кг) – до 123 грн.
Особенно заметно подорожала колбаса, сразу более чем на 35% за год. Буженина также выросла в цене более чем на 16%. Среди молочных продуктов самыми дорогими остаются:
- твердый сыр (0,5 кг) – около 298 грн;
- сливочное масло (0,5 кг) – почти 292 грн;
- мягкий сыр (0,5 кг) – около 157 грн.
Больше всего подорожал мягкий сыр, более чем на 30%, что существенно повлияло на общую стоимость корзины. Если добавить в корзину овощи, фрукты и традиционное вино (кагор), расходы вырастут еще больше – до 2347 грн, это уже на 16,8% дороже, чем в прошлом году. Особенно резко подскочили цены на овощи:
- помидоры – почти вдвое дороже;
- огурцы – +38,5%;
- яблоки – +17,4%.
Как сообщал OBOZ.UA ранее, цены на огурцы в Украине выросли до 135-175 грн/кг из-за сокращения урожая и ограниченного предложения на рынке. В то же время в ближайший период возможно удешевление, если увеличатся объемы производства в тепличных хозяйствах.
