"Недопустимые издержки во время войны". Госкомпания потратит десятки миллионов на сериалы: украинцы называют это криминалом

Госпредприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины", которой принадлежат телеканалы "Дом" и FREEДOM, потратит 32,7 млн грн на создание сериалов. Рассказывать в них во время войны будут о семейной жизни. Впрочем, тратить десятки миллионов кинопроизводство для этой компании не в новинку – ранее она уже закупила производство 12 сериалов на 98,189 млн грн. Украинцы же активно протестуют против таких трат: называют их криминалом и недопустимыми во время войны.

Объявления размещены в системе Prozorro. Согласно им, закончены все сериалы должны быть до 31 декабря 2023 года. При этом стоимость создания для каждого своя. В частности:

производство сериала "Семейный консультант" обойдется в 17,44 млн грн;

за сериал "Курс счастливой жизни" заплатят 15,26 млн грн.

Кто получит деньги

Производством "Семейного консультанта" займется компания "Энерджи Фильм Продакшен". Она, кстати, была единственным участником тендера и не снизила цену ни на гривню.

Видео дня

Компания была основана в 2012 году, но в гостендерах, по данным Clarity Project, участвовать начала лишь в 2023-м. И вполне успешно: уже выиграла их почти на 58 млн грн. При чем все были объявлены именно "Мультимедийной платформой иновещания Украины".

За "Курс счастливой жизни" отвечать будет компания "Френдс Про". Она также была единственным участником торгов и тоже не снижала цену.

Эта компания в течение двух лет выиграла тендеров на 20 млн грн. И тоже все от "Мультимедийной платформой иновещания Украины".

Основателем "Френдс Про" является Алексей Гончаренко. Который ранее, по данным сервиса YouControl, был руководителем, в частности, компании "Мелорама".

Эта же компания входила в группу олигарха Валерия Хорошковского. Который был директором Inter Media Group, которой принадлежит известный поророссийской позицией канал "Интер".

Украинцы протестуют

В то же время решение "Мультимедийной платформы иновещания Украины" потратить десятки миллионов на сериалы вызвало волну негодования среди украинцев. Возмущены же они тем фактом, что такие большие средства тратятся во время войны.

"Хищение бюджета. Требую остановить этот криминал во время войны. Средства должны идти на обороноспособность страны. Это деньги налогоплательщиков. Недопустимые издержки во время войны", – говорится в обращении к Госаудитслужбе под тендером на сериал "Семейных консультант".

"Неуместное использование государственных средств во время военного времени", – указано в тендере на "Курс счастливой жизни".

В обоих случая ответа Госаудитслужбы пока нет.

Что говорят в "Мультимедийной платформе иновещания Украины"

Ранее же, комментируя закупку 12 сериалов на почти 100 млн грн, "Мультимедийная платформа иновещания Украины" заявляла, что производство украинского аудиовизуального контента различных жанров – "это не вопрос "развлечения", а вопрос национальной информационной и культурной безопасности, сверхважный для развития креативной независимости и противодействия вражеской пропаганде, а также вопрос поддержки ментального здоровья нации".

Кроме того, там указывали, что в госбюджете на 2023 год были предусмотрены средства на поддержку производства украинских сериалов. Которое с началом полномасштабного вторжения полностью остановилось и "до сих пор почти не восстановилось из-за нехватки средств".

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем ясли-сад в Кременчуге едва не купили кухонный термометр почти за 400 млн грн. Сначала провели тендер, потом заключили договор, как вдруг оказалось, что такой термометр стоит 120 грн. Поэтому заявили о механической ошибке – и договор разорвали.

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