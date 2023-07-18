Госпредприятие потратит почти 100 млн грн на сериалы: деньги получат компании, связанные с Пинчуком и другими

Госпредприятие "Мультимедийная платформа иновещания Украины", которой принадлежат телеканалы "Дом" и FREEДOM, потратит 98,189 млн грн на закупку производства 12 сериалов. В каждом из соответствующих тендеров принимала участие 1 компании – которая и становилась победительницей. При этом ни одна из них не предлагала платформе создать сериал дешевле объявленной суммы – каждое предложение до копейки повторяет изначальное тендерное предложение.

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Объявления размещены в системе Prozorro. Согласно им, закончены все сериалы должны быть до 31 декабря 2023 года.

При этом стоимость создания для каждого своя. В частности:

дороже всего обойдется производство сериала "История сестер" – 16,8 млн грн;

дешевле всего – Fuhrer 2.0, за который заплатят 3,81 млн грн.

Кто получит деньги

Больше всего сериалов снимет компания "Энержифильм" – три. Это:

Таким образом компания получит от государственного предприятия 32,05 млн грн. Или почти 1 млн долларов согласно официальному курсу НБУ.

Компания была создана в 2019 году. Ее основателем и конечным бенефициаром числится Роман Омельчук. Согласно данным Опендатабот, он также является собственником и руководителем компании "Ламбер-Украина", основной вид деятельности которой – торговля автомобилями и легковыми автотранспортными средствами.

По данным же Clarity Project, тендеры от "Мультимедийной платформы иновещания Украины" стали первыми, в которых принимала участие "Энержифильм". Примечательно, ни сайта, на страницы в Facebook компании найти не удалось.

Компания "Мы-Украина" снимет 2 сериала почти на 8 млн грн. В частности:

"Цели" за 4,189 млн грн;

Fuhrer 2.0 за 3,81 млн грн.

Эта компания обеспечивает работу одноименного телеканала. Ее основали выходцы из "Медиа Группы Украина" – после закрытия той. СМИ же связывают "Мы-Украина" с Офисом Президента.

"Медийные спикеры по власти рассказывают, что гостевые редакторы "Мы – Украина", когда приглашают их на эфиры, даже не пытаются скрывать свою связь с ОП", – говорится в материале УП.

Компания "ТЕТ-Продакшн" снимет сериал "Друзья". Получит она за него 7 млн 499 тыс. 843 грн 66 коп. По данным YouControl, эта компания имеет отношения к:

группе "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова;

"Группе братьев Суркисов";

"Группе Виктора Медведчука".

Компания "Прокино" создаст сериал "Одна семья". Получит за это 8 млн грн. Она входит в группу "Истван" Виктора Пинчука.

За 11,3 млн грн сериал "Тревожные люди" снимет "Фильмстрим".О себе вэтой компании говорят, что являются"одним из крупнейших производителей контента для каналов Украины".

КС Продакшн получит 8,8 млн грн на сериал "Путь к дому". Примечательно, что установочній капитал компании составляет всего 100 грн.

За 8,5 млн грн компания "Украинский продюссерский хаб" снимет сериал "Поезд". Она входит в группу Владислава Ряшина. По данным "Детектор медиа", он стал продюсером вышедшего в 2022 году российского фильма "Сердце Пармы", снятого при поддержке российского Фонда кино и канала "Россия 1".

Компания "Рики-Тики-Тави" снимет за 9,99 млн грн сериал "Санаторий Незабудка". А компания "Ай Кью" получит 4,05 млн грн на сериал "Позывной "Санта".

Как сообщают "Наші гроші", к обеим компаниям причастна продюссер Оксана Иванюк. При этом "Ай Кью" также связана с компанией "Команда ЧП" участников минской команды КВН "ЧП".

"Фирма "Рики-Тики-Тави" впервые получила подряд. А "Ай Кью" в 2021 году получила государственную поддержку Госкино в сумме 3,07 млн грн на документальные фильмы "Иван и Марта" и "Плай", – отметили аналитики.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, основанная "Нафтогазом" компания "Нафтогаз цифровые технологии" заплатит 25 млн грн за аренду офисных помещений. Деньги получит компания "Три О", которая была единственным участником тендера и связана с владельцем ликвидированного банка "Михайловский" Виктором Полищуком. Его связывают с бежавшим Россию министром времен Януковича Клименко.

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