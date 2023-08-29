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Большой куш. В Кременчуге ясли хотели купить 1 термометр почти за 400 млн грн и даже нашли, кому "отвалить" деньги

Роман Костюченко
Рынки и компании
3 минуты
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В Кременчуге ясли хотели купить 1 термометр почти за 400 млн грн

Ясли-сад в Кременчуге едва не купили кухонный термометр почти за 400 млн грн. Сначала провели тендер, потом заключили договор, как вдруг оказалось оказалось, что такой термометр стоит 120 грн. Поэтому заявили о механической ошибке – и договор разорвали.

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Данные обо всем этом содержатся в системе Prozorro. Согласно им, изначально точная сумма, которую ясли собирались заплатить за термометр, составляла 384 млн 100 тыс. 2 грн.

Ясли-сад в Кременчуге едва не купили кухонный термометр почти за 400 млн грн

Как проходил тендер

Яслям нужен был 1 кухонный термометр. Поэтому они разместили в Prozorro объявление о соответствующем тендере, выразив готовность заплатить за прибор из местного бюджета почти 400 млн грн. В объявлении указали, что термометр должен:

  • иметь длину 19,5см;
  • быть поставлен до 31 декабря 2023 года.
Заплатить почти 400 млн грн за термометр должны были и местного бюджета

Тендер прошел удачно: победителя определили и заключили с ним договор. Участие в торгах принял только физлицо-прежприниматель ("ФОП") Чорноиван Андрей Алексеевич. Которого, судя по всему, готовность яслей отвалить такие деньги за термометр не смутила.

Победителя тендера цена не смутила

Впрочем, после заключения договора заказчик обнаружил, что такой термометр стоит 120 грн. А потому заявил о технической ошибке и разорвал договор. Соответственно, "ФОП"-победитель почти 400 млн грн не получит.

Закупку отменили

"Было обнаружено, что при обнародовании отчета о договоре о закупке, допущена техническая ошибка, а именно обнародована неверно указанная сумма ожидаемой стоимости предмета закупки. Процедура закупки находится на стадии "Завершена" и у заказчика на данном этапе отсутствует техническая возможность вносить изменения. …Отчет о договоре о закупке решено считать недействительным", – говорится в документации по закупке.

После окончания тендера выяснилось, что цена на термометр была завышена

Кто хотел сорвать куш

Собиравшийся продать за почти 400 млн грн термометр "ФОП" работает уже давно – с весны 2004 года. По данным сервиса YouControl, основным видом его деятельности является розничная торговля газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах.

Зарегистрирован он в том же Кременчуге. Там же Чорноиван – как обычное физлицо – владеет сразу 9 объекатами недвижимости.

До того же, как попробовать сорвать куш в около 400 млн грн за термометр "ФОП" на гостендерах зарабатывал сравнительно немного:

  • до 2019 года – меньше 150 тыс. грн;
  • в 2020-м – 1,378 млн грн;
  • в 2021-м – 1,567 млн грн;
  • в 2022-м – 1,156 млн грн.
Большой куш. В Кременчуге ясли хотели купить 1 термометр почти за 400 млн грн и даже нашли, кому "отвалить" деньги

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее же мэрия Конотопа провела тендер на закупку 142 бетонных полусфер, используемых в качестве ограничителей на дорогах, стоимостью 9 млн 942 тыс. 840 грн. При том, что рыночная цена этих предметов в сотни раз ниже. Мэр города же уже заявил, что произошла ошибка и на самом деле стоимость тендера составила 99 428 грн. Что все равно превышает рыночную цену.

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