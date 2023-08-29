Большой куш. В Кременчуге ясли хотели купить 1 термометр почти за 400 млн грн и даже нашли, кому "отвалить" деньги

Ясли-сад в Кременчуге едва не купили кухонный термометр почти за 400 млн грн. Сначала провели тендер, потом заключили договор, как вдруг оказалось оказалось, что такой термометр стоит 120 грн. Поэтому заявили о механической ошибке – и договор разорвали.

Видео дня

Данные обо всем этом содержатся в системе Prozorro. Согласно им, изначально точная сумма, которую ясли собирались заплатить за термометр, составляла 384 млн 100 тыс. 2 грн.

Как проходил тендер

Яслям нужен был 1 кухонный термометр. Поэтому они разместили в Prozorro объявление о соответствующем тендере, выразив готовность заплатить за прибор из местного бюджета почти 400 млн грн. В объявлении указали, что термометр должен:

иметь длину 19,5см;

быть поставлен до 31 декабря 2023 года.

Тендер прошел удачно: победителя определили и заключили с ним договор. Участие в торгах принял только физлицо-прежприниматель ("ФОП") Чорноиван Андрей Алексеевич. Которого, судя по всему, готовность яслей отвалить такие деньги за термометр не смутила.

Впрочем, после заключения договора заказчик обнаружил, что такой термометр стоит 120 грн. А потому заявил о технической ошибке и разорвал договор. Соответственно, "ФОП"-победитель почти 400 млн грн не получит.

"Было обнаружено, что при обнародовании отчета о договоре о закупке, допущена техническая ошибка, а именно обнародована неверно указанная сумма ожидаемой стоимости предмета закупки. Процедура закупки находится на стадии "Завершена" и у заказчика на данном этапе отсутствует техническая возможность вносить изменения. …Отчет о договоре о закупке решено считать недействительным", – говорится в документации по закупке.

Кто хотел сорвать куш

Собиравшийся продать за почти 400 млн грн термометр "ФОП" работает уже давно – с весны 2004 года. По данным сервиса YouControl, основным видом его деятельности является розничная торговля газетами и канцелярскими товарами в специализированных магазинах.

Зарегистрирован он в том же Кременчуге. Там же Чорноиван – как обычное физлицо – владеет сразу 9 объекатами недвижимости.

До того же, как попробовать сорвать куш в около 400 млн грн за термометр "ФОП" на гостендерах зарабатывал сравнительно немного:

до 2019 года – меньше 150 тыс. грн;

в 2020-м – 1,378 млн грн;

в 2021-м – 1,567 млн грн;

в 2022-м – 1,156 млн грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее же мэрия Конотопа провела тендер на закупку 142 бетонных полусфер, используемых в качестве ограничителей на дорогах, стоимостью 9 млн 942 тыс. 840 грн. При том, что рыночная цена этих предметов в сотни раз ниже. Мэр города же уже заявил, что произошла ошибка и на самом деле стоимость тендера составила 99 428 грн. Что все равно превышает рыночную цену.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!