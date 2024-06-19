Не спас даже побег из России: работа с агрессором ударила по крупной компании-золотодобытчику

Производитель золота из Казахстана "Полиметалл" продал все свои российские активы. Но это не помогло компании вернуться на глобальный рынок – западные бизнес-партнеры все равно отказываются от сотрудничества из-за подпорченной работой в РФ репутации компании.

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Об этом сообщает Financial Times. Отмечается, что "Полиметалл" после выхода из России пытается вернуться на Лондонскую биржу, с которой он был исключен.

Но компания столкнулась с неожиданными трудностями – европейские партнеры все еще не хотят работать с ней. Проблемы возникают даже с закупкой оборудования. Так, "Полиметаллу" уже пришлось обращаться к китайским поставщикам, чтобы получить критически важное оборудование, от поставок которого отказались на Западе.

Кроме того, в компании жалуются на европейских кредиторов. В частности, банки Société Générale и Raiffeisen планируют разорвать все связи с "Полиметаллом" сразу после того, как тот погасит долги.

"Полиметалл" был редким примером компании, успешно лавировавшей между западными санкциями и кремлевскими правилами продажи активов", – отмечает FT. В результате казахам удалось продать восемь российских золотых и серебряных рудников за $3,7 млрд. Покупателем стал ее российский конкурент Mangazeya Mining.

Кроме того, "Полиметалл", который входил в топ-100 производителей золота, согласно индексу "FTSE 100", будет переименован в Solidcore Resources. В компании рассчитывают, что это поможет избежать части "красных флагов" при проверках по названию.

В планы компании входит строительство перерабатывающей площадки в Казахстане за $800 млн и возврат на Лондонскую биржу к 2026 году. Пока же собственной переработки у "Полиметалла" нет, компания продолжает сотрудничать с РФ. Так, она отправляет добытое в Казахстане сырье на Амурскую обогатительную фабрику в России, которая было продана самим "Полиметалом" российской Mangazeya.

Однако Министерство финансов США разрешило казахстанской компании проводить такие сделки без риска попасть под санкции. Что, впрочем, не изменило отношения кредиторов.

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