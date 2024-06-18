Leroy Merlin пошла на хитрость, чтобы остаться в России: что придумали в компании

Строительная сеть Leroy Merlin, которая работает также и в Украине, приняла окончательное решение продолжить работу в России. Для этого компания проведет ребрендинг, сменив название и обновив магазины.

Видео дня

Как сообщил ритейлер, ребрендинг российской сети "Леруа Мерлен" будет проходить поэтапно – компания сменит название на "Лемана Про", обновит логотип и изменит дизайн в магазинах, но продавать имущество не планирует. Процесс будет запущен в 2024 году и будет полностью завершен в 2025-м.

"Смена бренда никак не повлияет на текущую деятельность компании, взаимоотношения с партнерами, обслуживание клиентов, работу сотрудников. Никаких организационных изменений и сокращений в связи с ребрендингом в компании не планируется. Все гипермаркеты, дарксторы и распределительные центры компании продолжат свою работу в прежнем режиме", – заявили в российской Leroy Merlin.

В 2023 году владелец строительной сети – французская группа ADEO – решил передать российскую компанию локальному менеджменту. После этого владельцем российского ООО "Леруа Мерлен Восток" стала компания из ОАЭ Scenari Holding LP, а само юрлицо переименовали в ООО "Ле Монлид".

В настоящее время сеть гипермаркетов Leroy Merlin в России составляет 111 магазинов в 65 городах. Сам ритейлер занимает 6-е место среди крупнейших торговых компании РФ.

Leroy Merlin входит во французскую корпорацию, которой владеет семья Мюлье. Ей же принадлежат и другие бизнесы, включая Auchan. Бизнес-империя Мюлье практически не поддается внешнему влиянию и именно поэтому не покидает Россию, несмотря на всю критику и попытки бойкотов. Бизнесы Мюлье практически не представлены на рынке США, поэтому не боятся американских санкций. Также в компании не беспокоятся о своей биржевой оценке, т. к. никогда не выходили на биржу.

В связи с отказом покидать российский рынок Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло Leroy Merlin в список международных спонсоров войны, как предприятие, обеспечивающее высокую доходную часть бюджета РФ и тем самым поддерживающее агрессию против Украины. В 2024 году список был ликвидирован под международным давлением. Также оказалось, что "Леруа" участвовал в поставках гуманитарной помощи российским военным.

Ранее OBOZ.UA писал, что почти все финские компании прекратили ведение бизнеса в России. Лишь 2,2% компаний из Финляндии находятся в процессе ухода с российского рынка. 30% этих компаний планируют участвовать в восстановлении Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!