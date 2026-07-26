Старые квартиры стоят дороже новых: какое жилье в Украине ценится особо высоко

Старые квартиры в Украине нередко стоят дороже новых. Однако только если такое жилье хорошо сохранилось, прошло реставрацию. В частности, по оценкам специалистов, наибольшую ценность на рынке имеют квартиры, которые сложно повторить в современном строительстве.

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Об этом рассказала обозревательница рынка недвижимости Виктория Берещак. Она отметила: прежде всего, речь идет о квартирах в исторических домах в центральных районах крупных городов.

Помимо этого, по ее словам, на высокую стоимость жилья могут влиять и другие факторы. В частности:

большие окна;

высокие потолки;

толстые кирпичные стены;

хорошую шумоизоляцию;

расположение в районах с давно сформировавшейся инфраструктурой.

"В Киеве, Львове и Одессе квартиры в ухоженных исторических домах часто стоят дороже, чем жилье комфорт-класса в современных жилых комплексах. В Киеве цена таких квартир может достигать 2 300 – 2 500 долларов за квадратный метр. Для сравнения: средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке составляет около 1 750 долларов", – говорится в сообщении.

Также, отмечается, дорого можно продать жилье в классических "сталинках" Дело в том, отметила специалистка, что такие дома ценят за:

простор;

прочные конструкции;

удобное расположение в районах, где уже есть транспорт, школы, магазины, парки и другая инфраструктура.

Не все старые квартиры можно дорого продать

Впрочем, подчеркивается, квартиры не во не всех старых домах можно выгодно продать. Так, отмечается, в изношенных домах без ремонта жилье будет постепенно терять позиции.

"Если дом не обновлять, расходы на его содержание будут расти. А покупатели менее охотно будут вкладывать деньги в такую недвижимость", – констатируется в материале.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Украина переживает острую проблему устаревшего жилищного фонда. По оценкам, сейчас в стране около 30 тыс. "хрущевок", многие из которых начали строить в 1957 году – и значительное количество их находится в аварийном состоянии. Одним же из решений вопроса является снос этих сооружений. Однако, уверяют во власти, даже при реализации такого сценария принудительного отселения жильцов не будет.

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