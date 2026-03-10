Трамп хочет 'сбить' цены на нефть, пока они не навредили бизнесу: какие варианты он рассматривает

Президент США Дональд Трамп рассматривает ряд шагов, которые могут помочь снизить мировые цены на нефть на фоне войны с Ираном. Среди вариантов – смягчение санкций против России и использование стратегических запасов нефти.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с обсуждениями в администрации президента США. По их словам, Белый дом обеспокоен стремительным ростом цен на энергоносители после более чем недели ударов США и Израиля по Ирану.

Как отмечают собеседники издания, Вашингтон опасается, что подорожание нефти ударит по американскому бизнесу и потребителям накануне промежуточных выборов в Конгресс в ноябре. В Белом доме рассчитывают найти инструменты, которые позволят быстро стабилизировать рынок.

Ослабление санкций в отношении российской нефти

Одним из обсуждаемых вариантов является частичное ослабление санкций в отношении российской нефти. Такой шаг может увеличить предложение на мировом рынке на фоне перебоев с поставками с Ближнего Востока. В то же время это может осложнить усилия США по ограничению доходов России от экспорта энергоносителей, которые используются для финансирования войны против Украины.

По данным источников, рассматривается как общее смягчение санкций, так и точечные решения, которые позволили бы отдельным странам, например Индии, покупать российскую нефть без риска американских санкций.

Использование стратегических запасов

Другим возможным шагом является продажа нефти из стратегического резерва США. Министр энергетики Крис Райт подтвердил, что Вашингтон рассматривает возможность координированной продажи нефти из стратегических резервов вместе со странами G7. В то же время он подчеркнул, что решение пока не принято.

Другие варианты

Среди других вариантов, которые обсуждаются в Белом доме, – вмешательство в рынок нефтяных фьючерсов, временная отмена некоторых федеральных налогов на нефть, а также ослабление требований Закона Джонса, который обязывает перевозить отечественное топливо только кораблями под американским флагом.

Аналитики отмечают, что у Вашингтона немного быстрых инструментов для сдерживания цен, если не восстановится полноценное судоходство через Ормузский пролив – одну из ключевых артерий мирового нефтяного рынка. Через этот пролив проходит примерно пятая часть глобальных поставок нефти.

План Белого дома по обеспечению военно-морского эскорта и страхования танкеров, проходящих через Ормузский пролив, до сих пор не смог существенно увеличить судоходство по этому жизненно важному водному пути.

Резкий скачок цен на нефть

На фоне конфликта цены на нефть уже достигали примерно 119 долларов за баррель – самого высокого уровня с середины 2022 года. Рост стоимости сырья привел к подорожанию бензина и других видов топлива.

Сам Трамп ранее заявлял в своей соцсети Truth Social, что скачок цен, вероятно, будет временным и назвал его "очень небольшой ценой", которую придется заплатить США. В то же время в Белом доме отметили, что президент рассматривает несколько "надежных вариантов", которые могут помочь стабилизировать энергетические рынки.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее премьер Польши Дональд Туск указал на то, что эскалация войны на Ближнем Востоке может повлиять на глобальный энергетический рынок. На фоне роста цен на нефть США могут пересмотреть санкции против российской нефти.

