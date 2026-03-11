ЕС потратил на нефть и газ €3 млрд за считанные дни: вернутся ли к закупкам у России

Только 10 дней войны вокруг Ирана уже стоили странам Европейского Союза (ЕС) около 3 миллиардов евро дополнительных расходов на импорт энергоносителей из-за резкого роста цен на газ и нефть. Однако, в Брюсселе отмечают, что Европа не должна возвращаться к закупке российских нефти и газа, поскольку это снова создаст опасную энергетическую зависимость и фактически будет финансировать войну России.

Видео дня

Об этом заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления перед Европарламентом в Страсбурге. Причиной таких расходов стала стремительная реакция мировых рынков на риски перебоев в поставках энергоресурсов. За этот период цены на природный газ выросли примерно на 50%, тогда как нефть подорожала на 27%.

Рост стоимости сырья мгновенно отражается на расходах стран ЕС, ведь значительная часть энергетических ресурсов для европейской экономики до сих пор импортируется. В результате даже кратковременные геополитические кризисы могут приводить к существенным финансовым потерям для бюджета и потребителей.

На фоне энергетической нестабильности в Европе снова появились дискуссии о возможном возобновлении закупок российских энергоносителей. Однако руководство Европейской комиссии резко выступает против такого сценария. По словам Урсулы фон дер Ляйен, возвращение к импорту российских нефти и газа означало бы повторение стратегической ошибки, которая сделала Европу чрезмерно зависимой от внешних поставщиков энергии.

Она подчеркнула, что после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году страны ЕС постепенно отказались от значительной части российских энергоресурсов. Возобновление таких закупок, по мнению Брюсселя, не только повысило бы энергетические риски, но и фактически помогло бы финансировать российскую военную агрессию.

Руководство Евросоюза настаивает, что нынешняя ситуация должна стать дополнительным стимулом для ускорения энергетического перехода. Речь идет об активном использовании возобновляемых источников энергии и развитии ядерной генерации.

По словам фон дер Ляйен, в отличие от ископаемого топлива, цены на возобновляемую и ядерную энергию в Европе остаются стабильными, что делает их важным элементом долгосрочной энергетической безопасности. Именно поэтому Еврокомиссия продолжает продвигать стратегию уменьшения зависимости от импортных энергоносителей.

Энергетические рынки традиционно очень чувствительны к геополитической нестабильности, особенно когда речь идет о Ближнем Востоке – один из ключевых регионов мировой добычи нефти и газа. Любые риски для транспортировки энергоносителей или перебоев в поставках мгновенно вызывают колебания цен на глобальных рынках.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, президентская администрация США разрешила Индии временно получить российскую нефть во время энергетического кризиса. Решение приняли как краткосрочный шаг для стабилизации поставок.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!