Не доллары: в какой валюте украинцы предпочитают хранить деньги в банках

По состоянию на 1 января общая сумма вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей, "ФОПов") в украинских банках составила 1,617 трлн грн. Что на 225,5 млрд грн больше, чем было в январе-2025. Лидером среди валют является гривня – сумма вкладов в ней оценивается в 1,073 млрд грн.

Об этом сообщили в Фонде гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ). Там отметили: в иностранной валюте украинцы держат сумму, эквивалентную 544,4 млрд грн.

При этом подчеркивается: большинство вкладчиков держат в банках от 10 до 200 000 грн. Таких 57,77% от общего числа.

Также изрядное количество украинцев имеют маленькие вклады – до 10 грн. Таких 58,67%.

Более 1 млн грн в банках держат лишь 0,21% вкладчиков. А от 200 000 до 600 000 грн – 1,39%.

Большинство вкладов же – 70,92% – являются депозитами до востребования. То есть они могут быть сняты в любой момент без предварительного уведомления банка.

Меньше всего – на срок, превышающий 1 год. Таких всего 0,71%.

В Украине ликвидируют банк

Тем временем, Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) готовится прекратить выплачивать гарантированные суммы вкладчикам АТ "АКБ "Конкорд". Дело в том, что банк проходит процедуру ликвидации – и в настоящее время фонд, согласно законодательству, уже составил ликвидационный баланс, а также отчет о выполнении ликвидационной процедуры банка.

"Фонд информирует о предстоящем утверждении ликвидационного баланса АТ "АКБ "Конкорд" и начале процедуры прекращения выплат гарантированной суммы возмещения вкладчикам АТ "АКБ "Конкорд". Поэтому призываем вкладчиков АТ "АКБ "Конкорд", еще не получивших возмещение по своему вкладу, обратиться в банки-агенты Фонда за гарантированной суммой (полный список таких банков находится по ссылке. – Ред.)", – говорится в сообщении.

