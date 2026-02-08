В Украине ликвидируют банк: клиентам прекратят выплачивать вклады

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) готовится прекратить выплачивать гарантированные суммы вкладчикам АТ "АКБ "Конкорд". Дело в том, что банк проходит процедуру ликвидации – и в настоящее время фонд, согласно законодательству, уже составил ликвидационный баланс, а также отчет о выполнении ликвидационной процедуры банка.

Об этом сообщили в самом Фонде. Там отметили:

На получение денег вкладчики банка имеют не менее 30 дней, начиная со 2 февраля.

После истечения этого срока ликвидационный баланс АТ "АКБ "Конкорд" будет утвержден, а выплаты вкладчикам – прекращены.

"Фонд информирует о предстоящем утверждении ликвидационного баланса АТ "АКБ "Конкорд" и начале процедуры прекращения выплат гарантированной суммы возмещения вкладчикам АТ "АКБ "Конкорд". Поэтому призываем вкладчиков АТ "АКБ "Конкорд", еще не получивших возмещение по своему вкладу, обратиться в банки-агенты Фонда за гарантированной суммой (полный список таких банков находится по ссылке. – Ред.)", – говорится в сообщении.

Напомним: летом 2023 года Нацбанк принял решение об отзыве банковской лицензии "Конкорда" и его ликвидации. Кроме того, банк оштрафовали на 400 тыс. за нарушение требований.

Основанием же для ликвидации банка, объяснили в НБУ, стало систематическое нарушение требований законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.

Впрочем, отметили в регуляторе, отзыв лицензии и ликвидация банка "Конкорд" не повлияют на банковский сектор Украины. Ведь, подчеркивалось, это учреждение было небольшим – его доля в активах всех платежеспособных банков составляла лишь 0,17%.

