Клиентам ПриватБанка посоветовали заменить карты: кому стоит прийти в отделение

Клиенты ПриватБанка могут перевыпустить карту, у которой заканчивается срок действия. Сделать это можно в любом из отделений учреждения.

Также рассказали в банке, перевыпущенную карту можно заказать с доставкой. При чем не только по Украине, но и за границу.

Впрочем, использовать карту, у которой заканчивается "срок годности" можно и без перевыпуска. Для этого стоит оформить мгновенную Digital-карту в системе "Приват24":

перейти в раздел "Все карты";

нажать "Добавить";

выбрать "Digital-карта".

"С ней вы можете производить оплаты в торговой сети с помощью смартфона, покупать оплаты. И даже снимать наличные в банкоматах ПриватБанка", – рассказали в банке.

Сколько действует карта ПриватБанка

В целом же, отметили в банке, на период военного положения в Украине "срок действия всех пластиковых карт был автоматически продлен". А потому все карты продолжат работать без ограничений:

как для оплаты покупок и услуг,

так и для получения наличных.

Украинцам не отдадут карты ПриватБанка, забытые в банкоматах

В то же время ПриватБанк не возвращает изъятые или забытые в банкоматах карты. Единственное, что можно сделать в таком случае, – обратиться в банк для восстановления карты. Как рассказали в самом банке, такие же правила действуют и для карт, изъятых или оставленных в терминалах.

При этом подчеркивается: банкомат и терминал "не отдаст" карту, даже если она была выпущена другим банком. Для решения проблемы также нужно будет обращаться в банк для ее восстановления – однако не в сам ПриватБанк, а в тот, который выдал карту.

"Изъятые или оставленные в банкоматах или терминалах карты не возвращаются. Для восстановления карты вам необходимо обратиться в банк, выдавший эту карту", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же, банки анализируют, что украинцы пишут в назначении платежей. И в отдельных случаях могут потребовать объяснений.

