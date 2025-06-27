НБУ массово продает новые 5 грн: как выглядят. Фото

Национальный банк Украины (НБУ) проводит 27 июня продажу памятных монет номиналом 5 грн. Цена монет колеблется от 176 до 177 грн. При этом каждый покупатель может приобрести не более 1 штуки.

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Об этом сообщили в самом НБУ. По его информации, выставленные на продажу монеты были введены в оборот в течение 19-23 июня. Т.е., являются новыми.

Какие 5 грн продает НБУ

"Украинская бавовна. САУ "Богдана".

Монета посвящена самоходной артиллерийской установке (САУ) "Богдана". И вошла в серию "Вооруженные Силы Украины", чествующей украинское оружие и его создателей.

"Эта 155-мм гаубица на колесном шасси стала первой украинской САУ, разработанной в соответствии со стандартами НАТО. Боевое крещение она прошла в 2022 году в битве за остров Змеиный, продемонстрировав эффективную огневую поддержку украинских военных", – говорится в описании монеты.

На аверсе (лицевой стороне) монеты изображен абрис (контурное изображение элементов) острова Змеиный, который был успешно освобожден при огневой поддержке САУ "Богдана". Вблизи острова – стилизованные змеи, которые "покидают территорию, как символ отступления врага".

На реверсе (обратной стороне) изображена САУ "Богдана" в момент боевого развертывания на степном ландшафте. На фоне монеты – силуэт портрета Богдана Хмельницкого, символизирующий "несокрушимый дух украинского воинства и историческую ось, объединяющую прошлое и настоящее в борьбе за независимость".

Цена – 176 грн.

"Расстрелянное возрождение. Мыкола Хвылевой".

Монета посвящена представителю украинского духовно-культурного и литературно-художественного поколения 20-х и 30-х годов XX века – Расстрелянного возрождения – Мыколе Хвылевому.

"Мыкола Хвылевой (настоящая фамилия Фитилев) – ключевая фигура культурного возрождения, один из основателей украинской пореволюционной прозы, поэт и публицист. Его деятельность способствовала утверждению украиноцентризма и интеграции национальной культуры в мировой контекст. Преждевременное гибель художника стало символом краха идеалов украинского национал-коммунизма и завершением эпохи украинского национального возрождения 1920-1930-х годов", – говорится в описании монеты.

На аверсе (лицевой стороне монеты) размещена стилизованная надпись "СЛОВО" – название харьковского дома литераторов 30-х годов XX века. При этом:

В текстуре букв просматривается парость озимой пшеницы, что, отметили в НБУ, является образом "молодого поколения художников, жизнь и творчество которых были безжалостно уничтожены тоталитарными властями".

Из "простреленной" буквы "О" стекает кровь.

Под текстовой композицией указана надпись УКРАИНА. А также:

Год чеканки.

Малый Государственный Герб Украины.

Номинал с графическим символом гривны.

Логотип Банкнотно-монетного двора Национального банка.

На реверсе на зеркальном фоне изображен стилизованный портрет Мыколы Хвылевого. "Символическая композиция передает глубокий смысл. Лицо писателя будто заключенное среди каменных плит неправильной формы, отражающих попытки тоталитарного режима уничтожить память о художнике", – отметили в НБУ.

Слева от портрета отмечены годы жизни художника – 1893/1933. Справа от портрета вертикально расположены надписи:

Мыкола / Фитилев – настоящее имя художника, отчеканенное рельефно.

Мыкола / Хвылевой – псевдоним, выполненный зеркально.

Цена – 177 грн.

"Расстрелянное возрождение. Юлиан Шпол".

Монета посвящена одному из ярких представителей поколения украинских художников 1920-30-х годов, вошедших в историю как "Расстелянное возрождение", Юлиану Шполу.

"Вместе с Мыколой Хвылевым и другими творческими личностями он формировал новую украинскую культуру, свободную от догм и ограничений. В 1933 году поэт стал одной из жертв режима, а его имя было вычеркнуто из украинской литературы на десятилетие", – рассказали в Нацбанке.

Аверс монеты идентичен с аверсом 5 грн, посвященных Мыколе Хвылевому.

На реверсе же на зеркальном фоне изображен стилизованный портрет Юлиана Шпола, "избитый пятнами коррозии, забвения, но не потерянный до конца". Справа от портрета вертикально расположены надписи:

Михаил / Яловый – настоящее имя художника, отчеканенное рельефно.

Юлиан / Шпол – псевдоним, выполненный зеркально.

Слева отмечены годы жизни художника – 1895/1937.

Цена – 176 грн.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, глава НБУ Андрей Пышный ранее сообщил, что НБУ намерен отчеканить следующий тираж 50 копеек под названием "шаги". Однако для этого народные депутаты должны поддержать идею переименования украинской разменной монеты.

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