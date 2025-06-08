В Украине отменят 50 копеек: что будет вместо них

В Национальном банке намерены прекратить выпускать 50 копеек. Ожидается, что следующий тираж монет этого номинала отчеканят под названием "шаги".

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Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный. Он отметил: для этого народные депутаты должны поддержать идею о переименовании украинской разменной монеты.

"50 копеек мы должны будем еще некоторое время дочеканивать. Их в обращении примерно на уровне полутора миллиардов. И мы хотим, чтобы следующий тираж, который мы должны будем отчеканить, уже был отчеканен не копейками, а шагами", – говорится в сообщении.

При этом он подчеркнул: в настоящее время парламент уже получил предложения о переменовании копеек в шаги. И поддержка этой идеи, утверждает глава Нацбанка, среди них есть.

Как будут выглядеть новые монеты

В то же время, отметил Пышный, дизайн 50 шагов в настоящее время не готов. Однако, заверяется, сразу после переименования украинских монет работа над их внешним видом начнется.

"Уже сегодня творческое сообщество так отозвалось на нашу инициативу, мы уже имеем несколько эскизов. Мы подойдем к этому очень ответственно и сделаем просто фантастические 50 шагов", – рассказал глава НБУ.

Почему копейки хотят переименовать

Ранее же в Нацбанке объяснили, что инициируют переименование монет для восстановления исторической справедливости. А также:

содействия дерусификации;

возрождения национальных традиций в денежном обращении Украины.

Кроме того, в Нацбанке подчеркнули, что не планируют специально из-за смены названия изымать из денежного обращения монеты, номинированные в копейках, и обменивать их на шаги. Соответственно:

монеты "копейка" и "шаг" будут в обращении параллельно;

"гражданам не нужно будет принимать дополнительные меры для обмена копеек на шаги".

Как сообщал OBOZ.UA, также в Нацбанке не намерены в ближайшее время менять дизайн украинских монет в 1 и 2 грн. Причем даже несмотря на то, что до начала полномасштабной войны этот процесс был запущен. Впрочем, полностью от этой идеи в НБУ также не отказались – ожидается, что к ее реализации вернутся после стабилизации ситуации в стране.

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