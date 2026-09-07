Нацбанк выпустит новые 50 грн: будут в оригинальном дизайне

Национальный банк объявил о планах выпустить новую памятную монету номиналом 50 грн. Ожидается, что она будет отчеканена из золота и появится в декабре. Посвящена же монета будет архангелу Михаилу – одному из самых почитаемых святых в христианской традиции, который возглавляет "небесное воинство ангелов" и считается покровителем тех, кто отстаивает справедливость.

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О запланированном выпуске сообщили в самом НБУ. Там отметили:

Монета получит название "Архистратиг Михаил".

Выпущена же она буде к 35-летию НБУ.

Вместе с тем, о новых 50 грн известно немного – лишь то, что:

Монета будет выпущена тиражом 1 000 экземпляров.

Ее диаметр составит 85 мм.

Масса драгоценного металла в чистоте составит 500 г.

В целом же, отметим, памятными считаются монеты, которые выпускают в честь важных исторических событий, выдающихся людей, культурных или государственных праздников. Они могут иметь необычный дизайн, посвящённый определённой дате или событию, и часто являются не только средством платежа, но и предметом коллекционирования.

Такие монеты изготавливают из разных металлов, в том числе из недрагоценных или драгоценных – серебра и золота. Их ценность может быть связана не только с номиналом, но и с редкостью, материалом, состоянием и популярностью среди коллекционеров.

Как сообщал OBOZ.UA, вместе с тем, в ближайшее время Нацбанк не будет менять дизайн монет 1 и 2 грн. При чем, даже несмотря на то, что до начала полномасштабной войны этот процесс был запущен. Однако в будущем такая возможность не исключается – по ожиданиям, после стабилизации ситуации в стране этот вопрос снова будет поднят.

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