Что будет с монетами 1 и 2 грн: украинцам рассказали, к чему готовится НБУ

В ближайшее время Нацбанк не будет менять дизайн монет 1 и 2 грн. При чем, даже несмотря на то, что до начала полномасштабной войны этот процесс был запущен. Однако в будущем такая возможность не исключается – по ожиданиям, после стабилизации ситуации в стране этот вопрос снова будет поднят.

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Об этом рассказал заместитель главы НБУ Алексей Шабан, передает Центр экономической стратегии (ЦЭС). Он напомнил:

Причиной рассмотрения изменения дизайна монет стали жалобы украинцев на то, что монеты очень похожи.

В связи с этим, по его словам, была сформирована соответствующая рабочая группа.

Кроме того, стартовало обсуждение возможных изменений в дизайне – одной из этих монет или двух.

"К нам обращались и организации, и ассоциации людей с инвалидностью... Но, к сожалению, полномасштабная война поставила эту работу на паузу", – рассказал заместитель главы НБУ.

Нацбанк выводит из обращения гривни

Тем временем, Нацбанк выводит из обращения купюры 50 и 200 гривен – однако не все, лишь те, которые были выпущены в 2003-2007 годах. И хотя в процессе купюры будут заменены на банкноты аналогичных номиналов современного поколения – т.е. образца 2014-го и последующих лет выпуска, – украинцам не придется проходить процедуру специального обмена.

"Попадая в банки, банкноты номиналами 50 и 200 грн старого образца не будут больше возвращаться в обращение. Они будут изыматься и передаваться в Национальный банк для дальнейшего их пересчета и утилизации", – объяснили в регуляторе.

Причин же, по которым Нацбанк решил вывести указанные банкноты из обращения, отмечается, несколько. В частности:

Намерение регулятора повысить качество наличности в обращении.

Желание НБУ оптимизировать наличный оборот.

"Как следствие, банкнотно-монетный ряд гривни будет содержать только денежные знаки современного поколения. Это усилит качество и надежность наличной находящейся в обращении национальной валюты", – резюмировали в НБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, на некоторых старых 1-гривневых монетах украинцы могут заработать большие деньги. Дело в том, что из-за своих особенностей они высоко ценятся среди коллекционеров – настолько, что за них могут "отвалить" тысячи гривен.

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