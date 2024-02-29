Нарушает принципы ЕС: в Литве жестко раскритиковали блокаду, которую планируют устроить поляки

Планируемая польскими фермерами блокада дороги на литовско-польской границе может нарушить принцип свободного движения товаров и людей в ЕС. Движение должно быть свободным.

Об этом заявила в четверг, 29 февраля, министерша экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте. "Тяжелые транспортные средства будут перенаправлены на какую-то дополнительную парковку, где их проверят, и будут очереди", – сказала она.

"Поток людей не будет остановлен, насколько я понимаю, но мы все еще являемся членами свободного Европейского Союза, где движение товаров и людей должно быть свободным. Любое препятствие этому движению, кажется, потенциально нарушает свободное передвижение", – добавила министерша.

Польские фермеры планируют перекрыть дорогу на бывшем пограничном пункте пропуска Будзиско-Калвария на неделю с пятницы, ссылаясь на опасения, что часть украинского зерна, импортированного в Литву, возвращается в Польшу.

По словам Армонайте, роль и присутствие посла Литвы в Польше на границе были бы особенно важны в этой ситуации. Должность посла Литвы в Польше была вакантна с начала сентября, поскольку президент и Министерство иностранных дел не могут договориться о соответствующем кандидате.

"Посол Литовской Республики должен быть в этот момент в Сувалках, а не быть пойман во дрязгах между офисом президента и Министерством иностранных дел", – отметила она. "Возможно, мы могли бы назвать это дипломатическим поражением, но Литва не имеет своего высшего дипломата в Польше, что является проблемой".

Сувалкисский разрыв – это сухопутная полоса протяженностью около 100 км на литовско-польской границе, заклинанная между российским эксклавом Калининград на западе и Беларусью на востоке.

Как писал ранее OBOZ.UA, польские активисты блокируют шесть пропускных пунктов в Украине. Совокупно в шести направлениях в очереди находится 2200 грузовиков.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!