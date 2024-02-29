Польские активисты ужесточили блокаду границ с Украиной: в очередях застряли тысячи грузовиков

Польские активисты блокируют шесть пропускных пунктов в Украине. Совокупно в шести направлениях в очереди находится 2200 грузовиков.

Об этом пресс-секретарь ГНСУ Андрей Демченко заявил в эфире "Мы - Украина". "Имеем существенные снижения количества пересечений границы грузовиками. Особенно это ощутимо на КПП "Шегини", где за прошедшие сутки границу пересекли где-то 35 грузовиков (24 – в сторону Украины). А также критически низкие показатели пересечения границы на "Ягодине", где 70 грузовиков за сутки въехали в Украину, а в сторону Польши не пропустили ни одной", – добавил он.

Тем временем польские перевозчики объявили о возобновлении забастовки на границе Украины с 1 марта. Водители и представители логистических компаний присоединятся к блокаде, которую уже устраивают польские фермеры.

Акция протеста перевозчиков была приостановлена с 17 января. Тогда они заявили, что подождут от польского правительства и Еврокомиссии выполнение их требований до 1 марта.

Однако, как заявил президент Польской транспортно-логистической ассоциации Мацей Вронский, переговоры перевозчиков с властями не продвинулись. "Было объявление от Министерства инфраструктуры о том, что будет представлен законопроект, который усилит контроль за украинскими перевозчиками. Прошло несколько недель – у нас нет проекта", – заявил Вронский.

Мининфраструктуры Украины выполнило все договоренности по предотвращению блокады со стороны польских перевозчиков. Впрочем, ряд вопросов все же остается нерешенным. Однако за них, уверяется, ответственная польская сторона.

Как сообщал OBOZ.UA, Польша не сможет собрать 30 тонн украинской кукурузы, которая злоумышленники высыпали из товарного поезда в ночь с 24 на 25 февраля возле железнодорожной станции Котомеже, а потому она будет утилизирована. Всего было высыпано от 160 до 180 тонн, в том числе 30 тонн осталось на земле.

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