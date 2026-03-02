Налоговая начала массовую рассылку писем "ФОПам": что обязательно сделать после получения

Госналоговая служба начала отправлять физлицам-предпринимателям ("ФОПам") письма с сообщениями о задолженности по единому налогу. В експертной среде подчеркивают: сама рассылка таких писем является законной – однако информация в них может быть неактуальной. А потому в случае получения "письма счастья" информацию о задолженности следует проверить.

Видео дня

Об этом сообщил бухгалтер Михаил Смокович. Он отметил: сами письма приходят "ФОПам" массовой рассылкой по электронной почте.

"Такое информирование – это ок. Не всегда эти письма актуальны, но если получили – проверьте", – говорится в сообщении.

Как проверить, действительно ли есть задолженность перед налоговой

При этом Смокович подчеркивает: для проверки реальности задолженности следует сначала зайти в электронный кабинет плательщика. Важно: делать это нужно напрямую, не через Дію.

"В Дії вы можете увидеть что есть какая-то переплата или есть какая-то задолженность. Возможно, там нет детальной информации с ней нельзя ознакомиться в кабинете можно посмотреть всю историю движения по счетам налоговой", – объяснил бухгалтер.

Далее, по его словам, следует проверить состояние расчетов с бюджетом. Для этого:

Выбирите нужный налог.

Посмотрите на баланс, излишне уплаченные суммы, наличие долга.

После этого посмотрите детализацию по счету – там собрана вся инфомация о том, что было начислено и что зачислено по налогу.

Далее – проверка зачисление уплаты. Делать это, по словам бухгалтера, стоит через 1-3 дня после оплаты.

Если уплата не отражена, нужно проверить ряд параметров:

реквизиты;

правильность назначения платежа;

ИНН плательщика.

Если же реквизиты верны, но зачисления нет, по словам Смоковича, стоит позвонить в налоговую. Или подать заявление на перечисление средств.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил для Украины новую 4-летнюю программу расширенного финансирования на 8,1 млрд долларов. Среди прочего, она предусматривает, что Украина должна ввести налогообложение доходов, полученных через цифровые платформы (т.н. "закон о налоге на OLX"), а также план повышения коммунальных тарифов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!