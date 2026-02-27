Повышение коммунальных тарифов и закон "о налоге на OLX": что от Украины требует МВФ в обмен на финансовую помощь

Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) утвердил для Украины новую 4-летнюю программу расширенного финансирования на 8,1 млрд долларов. Среди прочего, она предусматривает, что Украина должна ввести налогообложение доходов, полученных через цифровые платформы (т.н. "закон о налоге на OLX"), а также план повышения коммунальных тарифов.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк ("Голос"). Он отметил: прописанные в программе налоговые изменения являются обязательными для исполнения Украиной. Т.е., власти должны "не просто о "внести в Раду", а принять закон".

"Документ подписан президентом Зеленским, премьером Свириденко, министром финансов Марченко, председателем НБУ Пышным", – говорится в сообщении.

Какие обязательства Украине взяла перед МВФ

В целом же, отмечает нардеп, структурные маяки МВФ, выполненить которые Украина обязалась в обмен на финансовую помощь, имеют четкий срок выполнения. Так:

Непрерывное выполнение.

Любые несистемные банки, которые переходят в государственную собственность, не будут капитализироваться за счет налоговых поступлений, а будут переданы в ФГВФЛ для вывода с рынка в случае нарушения требований.

До конца февраля 2026 года.

Украина должна усилить процесса номинации в наблюдательные советы государственных банков. Т.е., сделать процесс подбора членов таких советов более прозрачным, независимым и профессиональным.

До конца марта 2026 года.

Должен быть принят пакет налоговых мер на 2026-27 годы. В частности, налогообложение доходов, полученных через цифровые платформы (т.н. "закон о налоге на OLX").

Кроме того, ожидается отмена налоговой льготы на импорт в почтовых отправлениях до 150 евро. А также введение навсегда повышенного военного сбора 5% и отмену освобождения от НДС для "ФОПов" с 1 января 2027 года, "что превышает общий порог регистрации по НДС, который будет умеренно повышен, но не будет превышать 4 млн грн".

Помимо этого, подчеркивается, в Украине должны назначить нового постоянного главу таможни.

До конца июня 2026 года.

В Верховную Раду должны быть поданы изменения в Налоговый кодекс – в частности, для согласования правил трансфертного ценообразования со стандартами Организации экономического сотрудничества и развития и имплементации Статьи 4 Директивы ЕС против уклонения от уплаты налогов.

Также до этого времени Украина должна утвердить обновленную стратегию в отношении государственных банков, которая учитывает цели приватизации и то, как гарантии "могут быть распространены на все мажоритарные системные государственные банки".

Еще одно задание – внедрение системы надзора за рисками критически важных третьих сторон.

Также НАПК должно выдать новые нормативные акты, устанавливающие риск-ориентированную систему проверки деклараций. В частности, приоритет должен отдаваться высшим должностным лицам в сферах с высоким уровнем риска.

До конца июля 2026 года.

До этого времени Украина должна опубликовать технический анализ Украина касаемо того, сколько бюджет теряет на заниженных тарифах на свет, газ, тепло. А также разобраться, кому идут субсидии, и составить план постепенного повышения тарифов до рыночного уровня.

До конца декабря 2026 года.

Первое задание – создание дизайна централизованного хранилища данных для налогового и таможенного администрирования.

Второе – усиление структуры и процессов принятия решений НКЦБФР (Нацкомиссии по ценным бумагам) – путем внесения изменений в профильный закон.

Третье – назначить всех членов совета Счетной палаты из пула проверенных кандидатов.

Как сообщал OBOZ.UA, в свою очередь, президент Европейского парламента Роберта Метсола подписала решение о выделении Украине кредита в размере 90 млрд евро в 2026 и 2027 годах. По ее словам, средства пойдут на поддержку обороны Украины, защиту безопасности и свободы, а также "достижение реального и длительного мира". Украина будет возвращать этот кредит только в случае получения репараций от России.

