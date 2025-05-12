Над Шапраном сгущаются тучи: скандальный бизнесмен может понести ответственность за присвоение подсанкционного "Юниграна"

Броварской экс-депутат и бизнесмен Сергей Шапран и его партнер Владимир Осипов, которые фактически завладели подсанкционной империей россиянина Игоря Наумца "Юнигран", вероятно, готовятся к тому, что правоохранители объявят им о подозрении. Об этом свидетельствуют попытки дельцов продать свои еще не арестованные активы, а также нежелание Национальной полиции выпускать Шапрана и его адвокатку за границу.

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В конце апреля защитница Шапрана Елена Доненко обнародовала в своем Facebook пост о запрете выезда. OBOZ.UA приводит его полностью, без купюр:

То есть, согласно утверждению самой Доненко, ей дважды было отказано в пересечении государственной границы по инициативе Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины. Такую же инициативу это подразделение проявило и в отношении Шапрана.

Именно этот департамент, по имеющейся информации, осуществляет оперативное сопровождение досудебного расследования в уголовном производстве № 42022000000000455. Это производство как раз касается активов "Юниграна", которые Шапран и Осипов присвоили по давно известной СМИ схеме – с помощью перерегистрации активов Наумца на подконтрольные ООО "ЮНИ ЛЮКС", ООО "ПУЛЬСАР-П", ООО "ЮНИ ЛОГИСТИК", ООО "ЮНИ СЕРВИС", ООО "ЮНИ СТОУН ПЛЕНТ", ООО "Малинская добывающая компания", ООО "Коростенская добывающая компания", а ООО "Стройиндустрия-Сервис ЛТД".

И последнее время направление этого расследования не совсем соответствует интересам тандема "Шапран – Осипов. А точнее совсем не соответствует.

Однако для понимания ситуации сперва следует вспомнить предыдущие "победы" Шапрана и Осипова, которых дельцы достигли, вероятно, не без содействия представителей судебной системы. Так, изначально гражданин РФ Игорь Наумец создал в Украине группу компаний "Юнигран" (в составе ООО "Юнигран" ООО "Юнигран Сервис", ООО "Стройиндустрия-Сервис ЛТД", АО "Малинский камнедробильный завод", АО "Коростенский карьер", ЧАО "Пинязевицкий карьер" и других предприятий). Деятельность этих компаний в условиях полномасштабной российской агрессии создавала безопасность украинской государственности, и 12.05.2023 Указом Президента №279/2023 было введено в действие решение СНБО о применении санкций в виде блокирования активов группы компаний "Юнигран" и ее бенефициарных владельцев.

То есть, государство, защищая себя от влияния агрессора заблокировало любые операции с имуществом, которое контролируется Наумцем непосредственно или через подставных лиц. Кроме того, подсанкционные активы на основании ст. 5-1 Закона Украины "О санкциях" подлежат национализации. Во время расследования по уже упомянутому производству №42022000000000455 недвижимость, транспорт, спецтехника указанных подсанкционных предприятий были арестованы.

Но ситуацией в 2023 году решили воспользоваться Шапран и Осипов, которые, вероятно, крепкие связи на властном Олимпе. Их целью стало присвоение активов, которые должно было получить государство. Свой план дельцы начали приводить в действие именно со снятия арестов.

В течение августа-ноября 2023 года судьи Печерского районного суда Киева Вовк С.В., Шевченковского районного суда Киева Слободянюк П.Л., Хардина О.П., Овсепян Т.В., Голуб А.А. и Чайка А.С., отменили аресты группы компаний "Юнигран", даже несмотря на наложенные санкции. Все эти решения доступны на сайте Единого реестра судебных решений:

Такое единодушие судей не может не вызывать вопросов. В совершенно разных судах приняли одинаковые решения об отмене ареста подсанкционных активов. Еще один факт, который может свидетельствовать о тесных связях Шапрана-Осипова с представителями судебной власти, – массовая смена места регистрации ряда компаний-"преемников" "Юниграна", в частности ''Коростенской добывающей компании'', на Днепр. В результате ряд дел по месту регистрации юрлица начали рассматривать именно днепровские суды.

Не исключено, что это связано с наличием у Шапрана знакомого судьи в Днепре. Как свидетельствуют данные предыдущих журналистских расследований, речь идет о судье Днепропетровского окружного административного суда Романе Голобутовском. Шапрана, в частности, видели вместе с Голобутовским на завтраке в элитном киевском ресторане "Гуд Вайн". Поэтому, возможно перегистрация происходила ради поддержки судьи, который мог помочь Шапрану и Ко достичь для себя больших результатов.

В частности, уже после перерегистрации в Днепре "Коростенской добывающей компании" было возбуждено дело о ее банкротстве, причем за долг всего в 5 тыс. долларов. Истцом стала компания "Микарт", которую СМИ считают подставной. Это может свидетельствовать о попытке повторно вывести подсанкционное имущество из-под арестов. Так, существует известная схема, когда компания дает долг другой компании того же владельца, за этот долг объявляет фирму банкротом и забирает активы, которые нельзя было вывести без такого повода.

В целом после отмены арестов для дельцов открылся путь к выводу заблокированных активов из-под санкций с их последующим присвоением, что и было сделано. В итоге имущество группы компаний "Юнигран", выведенное на подконтрольные Шапрану и Осипову компании, фактически перекочевало в собственность Шапрана.

К слову, сам Шапран не делает тайны из своего участия в завладении активами "Юниграна", активно комментируя эти обстоятельства с участием все той же адвокатки Елены Доненко. "Я "на моменте" сделал это – просто купил автомобиль, здание, спецразрешение. И права собственности перешли ко мне", – рассказывал, в частности, сам Шапран в интервью от 4 февраля 2025 года.

Но позже дела у бизнесменов пошли уже не так гладко. Следствие в уголовном производстве продолжилось. При этом были наложены аресты на имущество и корпоративные права ООО "ЮНИ ЛЮКС" ООО "ЮНИ СЕРВИС", ООО "ЮНИ СТОУН ПЛЕНТ", ООО "Коростенская добывающая компания", ООО "МАЛИНСКАЯ добывающая компания". То есть именно тех ООО, на которые Шапран и Осипов вывели подсанкционные активы "Юниграна". Также было арестовано ООО "Стройиндустрия-Сервис ЛТД".

Арестованные корпоративные права и имущество переданы в управление АРМА, то есть результаты бурной деятельности этого коллектива единомышленников правоохранители умножили на ноль. И теперь возникает вопрос об ответственности. И, судя по посту Доненко, возникает он не только у общества, но и у стороны защиты бизнесменов. Кроме того, изменилось поведение самого Шапрана.

Еще в 2023 году броварской делец, по данным журналистких расследований, принял участие в рейдерском захвате ЖК "Патриарх Холл" на улице Саксаганского в г. Киеве, в котором, кстати, вдова покойного бизнесмена Александра Ксенофонтова, Оксана, публично обвинила экс-прокурора Киева и действующего председателя Одесской ОГА Олега Кипера. Площадь здания, расположенного в самом центре Киева, составляет 10 681 кв.м.

На сегодня это здание является едва ли не единственным активом Шапрана и Осипова, который не находится под арестом. Так вот сейчас оно выставлено на продажу за впечатляющую сумму в 12,5 млн долларов.

Это обстоятельство может свидетельствовать о том, что Шапран и Осипов также понимают, что правоохранители готовятся сообщить о подозрении им обоим или только Шапрану, деятельность которого в кейсе "Юниграна" была более активной и публичной. Вероятно, именно в ожидании таких действий следователей и прокуроров указанные лица начали срочно распродавать свои активы, происхождение которых также далеко не безупречное. OBOZ.UA продолжит наблюдать за дальнейшим развитием событий.

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле-2025 Нациполиция Украины также изъяла имущество подсанкционной группы компаний "Юнигран", у завода из орбиты Шапрана и Осипова. Компания продолжала работать, несмотря на наложенный арест и остановку разрешений на пользование недрами, теперь ее деятельность остановлена.

Кроме того, прокуратура Киевской области хочет вернуть в собственность государства почти 4 га земли вблизи р. Десна, при сомнительных обстоятельствах оказавшихся в собственности Шапрана и Осипова, которых неоднократно обвиняли в незаконной добыче песка и попытке захватить этот рынок. Суды по этому делу уже идут, но результата пока не принесли.

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