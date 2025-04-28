Прокуратура требует от фирмы из орбиты Шапрана и Осипова вернуть захваченные 4 га земли на Десне: суды уже идут

Прокуратура Киевской области хочет вернуть в собственность государства почти 4 га земли вблизи р. Десна, которые при сомнительных обстоятельствах оказались в собственности броварского экс-депутата и бизнесмена Сергея Шапрана и его партнера Владимира Осипова, которых неоднократно обвиняли в незаконной добыче песка и попытке захватить этот рынок. Суды по этому делу уже идут, но результата пока не принесли.

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Как выяснили журналисты "СтопКор", еще в ноябре 2012 года Рожневский сельский совет Броварского района Киевской области принял решение № 836, которым разрешил ряду граждан разработать проекты землеустройства для получения в собственность участков в пределах села Рожны. Общая площадь этих участков составила 3,7 гектара.

Расследователи утверждают, что по данным судебного дела, лица, на которых первоначально оформили землю, были подставными. После этого в 2013 году все участки безвозмездно передали компании "Стройиндустрия-сервис ЛТД". Она принадлежит к теперь уже посандкционной бизнес-группе "Юнигран", специализирующейся на добывающей деятельности, контроль над активами которой фактически захватили Шапран и Осипов.

Участки, о которых идет речь, расположены на берегу Десны рядом со зданиями, где хранится песок. Визуализацию этой зоны опубликовали журналисты:

Иск о возвращении участков в государственную собственность подала прокуратура Киевской области через Броварскую местную прокуратуру. Прокуроры требуют признать незаконным решение о передаче земельных участков и отменить его.

Прокуратура настаивает, что передача земли частной фирме незаконна, а договор дарения, по которому все участки перешли одной структуре имеет признаки фиктивности. Кроме того, часть этой земли пересекается с территории лесного фонда, что также противоречит законодательству.

Дело получило ход еще в 2017 году. Но тогда Броварской горрайонный суд вынес решение в пользу "Стройиндустрия-Сервис ЛТД". Апелляционная инстанция также поддержала компанию. Но Верховный суд Украины не согласился с такими выводами, отменил решение предыдущих судов и направил дело на повторное рассмотрение в первую инстанцию.

В настоящее время производство снова находится в Броварском горрайонном суде. Последнее на момент выхода материала заседание прошло 23 апреля 2025 года. Однако ни прокуратура, ни представители фирмы "Стройиндустрия-Сервис ЛТД" на него не явились. Интересно, что заседание провели, несмотря на официальный отпуск судьи.

В ходе заседания по делу была назначена судебная экспертиза. О ее объеме, целях или ориентировочных сроках проведения пока не сообщается. Дата следующего слушания пока не определена.

Подозрительные работы и манипуляции с ветеранами

Во время расследования журналисты также побывали на одном из объектов компании "Стройиндустрия-сервис ЛТД". Там были зафиксированы работы по добыче песка без соответствующих разрешений. Активисты вызвали полицию.

На место также прибыл мужчина, представившийся ветераном из Запорожья, сообщают расследователи. По его словам, он вместе с побратимами планирует вблизи склада песка строить жилье для военнослужащих по образцу американских коммун. По словам мужчины, он действует по договоренности с Шапраном, новым владельцем "Стройиндустрия-Сервис ЛТД". Якобы цель проекта – предоставить рабочие места ветеранам.

"Несмотря на то, что идея обеспечения жильем защитников достойна, вызывает беспокойство способ, в который ее подают. Создается впечатление, что эту инициативу используют для прикрытия интересов бизнес-группы, подлежащей национализации через связь с подсанкционным "Юниграном". Такое манипулирование военными потребностями для собственной выгоды морально неприемлемо", – отмечают расследователи.

Напомним, Шапран вместе с Осиповым, вероятно, через схемы с фиктивными компаниями и кредитами, фактически вывел из-под санкций имущество "Юниграна", включая оборудование и лицензии. Теперь бизнес работает дальше – уже в их пользу.

Так, согласно данным расследователейЮ, активы "Юниграна" стоимостью не менее миллиарда гривен вместо национализации оказались в частной собственности. Для передачи подсанкционных активов Шапрану, по данным журналистов, могла быть использована сеть новосозданных компаний, названия которых частично дублируют название "Юнигран", – ООО "Юни Стоун Плент", ООО "Юни Сервис", ООО "Юни Логистик" и ООО "Юни Люкс".

С 2022 года подсанкционная группа компаний, чьи активы подлежали аресту, начала распродавать им имущество по заниженным ценам. Таким образом, были переданы все ключевые активы – от офисов и заводов до автопарка и мелкого инвентаря.

Шапран вместе со своим парнером Осиповым может быть фактическим владельцем более 20 компаний, занимающихся разными видами деятельности: от обработки древесины и производства алюминия до кредитования и операций с недвижимостью. Кроме того, Шапран занимал должность депутата Броварского городского совета и возглавлял местную ячейку партии "За будущее". В то же время Владимир Осипов – одесский депутат от запрещенной пророссийской ОПЗЖ.

Как сообщал OBOZ.UA, на Житомирщине продолжается еще одна история, связанная с именем Сергея Шапрана. Там местная полиция, несмотря на определение суда об аресте завода ООО "Юни Люкс", не выявляет никаких нарушений в его работе.

А в Одессе предприятие с орбиты Шапрана продолжает вести бизнес с полицией охраны. Компания выиграла тендер на поставку тротуарной плитки более чем на 700 тысяч гривен.

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