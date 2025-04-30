У заводов "Юниграна" с орбиты Шапрана и Осипова изъяли имущество: они работали, несмотря на арест и отсутствие разрешений

Национальная полиция Украины изъяла имущество подсанкционной группы компаний "Юнигран", которой фактически завладел броварской экс-депутат и бизнесмен Сергей Шапран вместе со своим партнером Владимиром Осиповым. Компании продолжали работать, несмотря на наложенный арест и остановку разрешений на пользование недрами, теперь их деятельность остановлена.

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Об остановке деятельности фирм и изъятии имущества сообщили в Нацполиции. Как подтвердили источники OBOZ.UA, речь идет о предприятиях, подконтрольных Шапрану и Осипову.

Поскольку подсанкционные предприятия продолжали свою работу, несмотря на санкции СНБО и арест имущества, следователи провели повторные обыски и зафиксировали незаконную работу арестованных плиточных заводов. Были остановлены загруженные продукцией автомобили, а в мобильном телефоне директор предприятия обнаружили переписку об обстоятельствах совершения правонарушений с подсанкционными лицами.

"Следователи полиции изъяли оборудование для производства плитки и измельчения и транспортировки горной породы, спецтехнику, готовую продукцию стоимостью более 20 миллионов гривен, а также оригиналы и копии договоров по отчуждению и легализации имущества подсанкционной группы.... В настоящее время осуществляется оценка и анализ полученных доказательств для дополнительной правовой квалификации действий должностных лиц", – отмечают в Нацполиции.

Компании работали вопреки передаче их активов Агентству по розыску и менеджменту активов (АРМА), которое фактически допустило дальнейшую работу предприятий подсанкционного "Юниграна". Это свидетельствует о том, что журналисты-расследователи, которые сообщали о работе предприятий были правы.

Так, расследователи в апреле-2025 побывали в Житомирской области и промониторили завод изготовлению плитки ООО "Юни Люкс", на который определением Печерского райсуда от 5 марта 2025 года был наложен арест. Журналисты зафиксировали там признаки деятельности.

Издание также отмечало, что Сергей Шапран с партнерами путем схемы с кредитами и подставными компаниями, похоже, не просто вывел из-под санкций активы "Юниграна", включая производственные мощности и спецразрешения на добычу ископаемых, но и продолжил производство, получая прибыль. При этом 21 марта о приобретении права управления активами "Юниграна" отчиталась пресс-служба АРМА, но, очевидно, эти действия не остановили работу фирм.

Кроме того, фирма подсанкционной бизнес-империи Игоря Наумца "Юнигран" выиграла государственный тендер на 730 тыс. грн. Предполагается, что предприятие по производству тротуарной плитки ООО "Юни Люкс" поставит свою продукцию Управлению полиции охраны в Одесской области.

"Юни Люкс" выиграл тендер 11 марта 2025 года. Также уже прошел период подачи обжалования – он длился до 17 марта. Соответственно, результаты тендера обжалованы не были, несмотря на "передачу активов АРМА". Этот орган, по мнению расследователей, не только не останавливал незаконную работу предприятий Шапрана, но и "помогал делкам зарабатывать".

Напомним, Шапран вместе с партнерами, вероятно, по схеме с фиктивными компаниями и кредитами, вывели из-под санкций имущество "Юниграна", включая оборудование и лицензии. Теперь этот бизнес работает дальше – уже в их пользу, хотя должен был функционировать в пользу государства.

Деятельность "Юниграна" попала в фокус внимания силовиков в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину. Государственное бюро расследований в сопровождении Службы безопасности Украины при процессуальном руководстве Офиса генпрокурора возбудило уголовное дело в отношении "Юниграна" по ряду статей – от финансирования терроризма до уклонения от уплаты налогов. В мае 2023 года президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против Игоря Наумца, а также гражданки Великобритании Елены Калпы, которая, по словам украинских властей, является косвенным владельцем "Юниграна". Также санкции затронули три кипрских компании, связанные с "Юниграном". Из-за этих санкций Наумец, Калпа и кипрские компании потеряли право использовать и распоряжаться своими активами в Украине.

Но в 2024 году контроль над активами подсанкционного "Юниграна" получил Шапран – чтобы стать важным теневым игроком в сфере недропользования. Для передачи подсанкционных активов Шапрану вместо их национализации, по данным расследователей, была использована сеть новосозданных компаний, названия которых частично дублируют название "Юнигран" – ООО "Юни Стоун Плент", ООО "Юни Сервис", ООО "Юни Логистик" и ООО "Юни Люкс".

Эти компании, подконтрольные Шапрану и Осипову, начали скупать активы и имущество "Юниграна" по заниженным ценам. Также Шапран и Осипов, вероятно, контролируют фирму "Новел Пром", которая пыталась переоформить на себя "юниграновские" спецразрешения на добычу ископаемых.

OBOZ.UA будет продолжать следить за ситуацией вокруг заводов "Юниграна" и сообщит, если они возобновят свою работу.

Напомним, также прокуратура Киевской области хочет вернуть в собственность государства почти 4 га земли вблизи р. Десна, которые при сомнительных обстоятельствах оказались в собственности Шапранаи Осипова, которых неоднократно обвиняли в незаконной добыче песка и попытке захватить этот рынок. Суды по этому делу уже идут, но результата пока не принесли.

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