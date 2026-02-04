НАБУ провели обыски у Шапрана, Осипова и Опимаха по делу "Юниграна": у государства появился шанс получить украденные подсанкционные активы

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) получило от Высшего антикоррупционного суда доступ к материалам дела, возможность изъять документы и уже провело обыски у фигурантов дела "Юниграна" и Государственной службы геологии и недр (Геонадр). Речьидет о броварском экс-депутате, бизнесмене Сергее Шапране, его партнере Владимире Осипове (экс-депутат Одесского облсовета от "Оппоблока") и бывшем председателе Государственной службы геологии и недр Романе Опимахе.

Как говорится в постановлении суда Высшего антикоррупционного суда от 12 января 2026 года, детективы НАБУ, в том числе, получили доступ к материалам дела "Юниграна", досудебное расследование в котором осуществляет Главное следственное управление Национальной полиции. Также они получили разрешение найти и изъять документы у фигурантов дела.

Детективы НАБУ в результате проведенных обысков собрали необходимые для расследования материалы. Как говорится в материалах постановления Высшего антикоррупционного суда, несмотря на то, что владелец "Юниграна" россиянин Игорь Наумец находится под санкциями СНБО, дельцы изменили структуру собственности компаний и спецразрешений, чтобы обойти ограничения. Следствие зафиксировало попытки вывода активов на подконтрольные структуры (в частности через кипрскую "E.S. Mining Company Limited").

"Поскольку установлено, что детективами Национального антикоррупционного бюро Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве № 52024000000000646 от 18.12.2024 г. по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 364 УК Украины, следственный судья приходит к выводу о том, что рассмотрение данного ходатайства стороны обвинения о временном доступе к вещам и документам отнесено к полномочиям следственного судьи ВАКС", – говорится в постановлении Высшего антикоррупционного суда.

Напомним, речь идет о скандальной истории фактического вывода из-под санкций имущества холдинга "Юнигран", которое оценивается в 1 млрд грн. В центре сделки находится бизнесмен Сергей Шапран и его партнер Владимир Осипов, которые, вероятно, контролируют фирму "Новел Пром". Она и пыталась переоформить на себя спецразрешения компаний группы "Юнигран" – а это один из самых ценных активов подсанкционной бизнес-империи Наумца, на завладение которой и был нацелен Шапран.

В марте-2024 Государственная служба геологии и недр, которую тогда возглавлял Роман Опимах, возобновила действие лицензий для трех компаний группы "Юнигран", несмотря на то, что санкции против их бенефициара-россиянина Игоря Наумца оставались в силе. Впоследствии эти спецразрешения были перепроданы структурам, связанным с Шапраном и Осиповым, среди которых фигурирует уже упомянутое ООО "Новел Пром".

OBOZ.UA следит за ситуацией и надеется, что НАБУ удастся быстро расследовать дело, привлечь фигурантов к уголовной ответственности, а также обеспечить возвращение государству активов, которые у него фактически украли.

Дело "Юнигран": что известно

Сергея Шапрана задержали и взяли под стражу в июне 2025 года. Он фигурирует в ряде расследований, но в СИЗО его отправили в рамках уголовного производства № 42022000000000455. А уже в декабре Следственная судья Печерского районного суда Киева Ирина Григоренко удовлетворила иск новоиспеченной адвоката Анастасии Литвин и сняла арест с миллиардных активов "Юниграна".

Производство № 42022000000000455 касается активов "Юниграна", которые Шапран и его партнер Владимир Осипов (экс-депутат Одесского облсовета от "Оппоблока") присвоили по давно известной СМИ схеме – с помощью перерегистрации активов Игоря Наумца на подконтрольные компании.

21 июня полицейские объявили 19 подозрений фигурантам, включая самих Шапрана и Наумца. Утверждалось, что подозрения объявлены всем участникам схемы – от организаторов до исполнителей. Среди них – руководители предприятий, бухгалтеры, нотариусы и "другие лица, которые принимали участие в схеме переоформления активов, несмотря на действие санкций".

Сначала гражданин РФ Игорь Наумец создал в Украине группу компаний "Юнигран" (в составе ООО "Юнигран", ООО "Юнигран Сервис", ООО "Стройиндустрия-Сервис ЛТД", АО "Малинский камнедробильный завод", АО "Коростенский карьер", ЧАО "Пинязевицкий карьер" и других предприятий). Деятельность этих компаний в условиях полномасштабной российской агрессии создавала угрозу безопасности украинской государственности, и 12.05.2023 г. Указом президента №279/2023 были введены санкции СНБО в виде блокировки активов "Юниграна" и его бенефициарных владельцев.

Ситуацией 2023 года решили воспользоваться Шапран и Осипов. Их целью стало присвоение активов, которые должно было получить государство. Наумец, по версии следствия, тоже должен был остаться в плюсе.

Свой план дельцы начали приводить в действие со снятия арестов. После их отмены, вероятно с привлечением "нужных" судей, для дельцов открылся путь к выводу заблокированных активов из-под санкций. В итоге имущество группы компаний "Юнигран", выведенное на подконтрольные компании, фактически перекочевало в собственность Шапрана.

С конца 2024 года уголовное производство о завладении "Юниграном" получило ход. Были наложены аресты на имущество и корпоративные права ООО "Юни Люкс", "Юни Сервис", "Юни Стоун Плент", "Коростенская добывающая компания", "Малинская добывающая компания". То есть именно тех компаний, на которые Шапран и Осипов вывели подсанкционные активы "Юниграна". Также было арестовано ООО "Стройиндустрия-Сервис ЛТД".

Арестованные корпоративные права и имущество передано в управление АРМА. Однако проблему это не решило: часть активов продолжила работу, несмотря на аресты. Более того, Шапран, когда его задержали, ехал за границу на машине, которая также находится под арестом. Это вызвало серьезные вопросы к эффективности работы АРМА.

В конце мая 2025 года Минюст официально вернул государству захваченное имущество подсанкционного "Юниграна". Ведомство отменило незаконную продажу и аннулировало регистрационные процедуры по передаче недвижимых активов ООО "Юнигран" и ООО "Юнигран-Сервис". Однако полноценной национализации имущества так и не произошло.

Как сообщал OBOZ.UA, более того, суд вернул спецразрешение на добычу гранита подсанкционному заводу Шапрана. Речь идет о добыче гранита в Пинязевицком месторождении. Оно было отчуждено от Малинскому камнедробильного завода (МКДЗ) сначала к ООО "Новел Пром", а затем к ООО "Малинская добывающая компания" Шапрана.

