В Украину через таможню завезли тысячи автомобилей без уплаты пошлины: OBOZ.UA выяснил, как работает подпольная империя и какие компании замешаны

В Украине через целый ряд схем ежегодно завозят тысячи автомобилей, за которые не платят налоги (или же платят только часть из них). Бюджет теряет сотни миллионов гривен, притом большинство схем сосредоточено вокруг всего нескольких бенефициаров.

Недавно журналист Евгений Плинский заметил, что ряд компаний в судах попросили передать материалы о нарушении ими Таможенного кодекса (ТК) в территориальное управление БЭБ в Волынской области. OBOZ.UA изучил материалы более 120 постановлений, связанных с производством местного БЭБ, и обнаружил масштабную схему уклонения от уплаты ввозной пошлины. Только одна схема позволила ее участникам уклониться от уплаты 173 млн грн.

Чаще всего организаторы схем контролируют сразу несколько десятков ООО, все они созданы несколько лет назад и оформлены на 20-25-летних жителей сел. Только одна группа компаний ввезла в Украину более трех тысяч автомобилей.

OBOZ.UA начинает серию публикаций, в которой подробно расскажет обо всех связанных с участниками схем компаниях, о судьях, которые принимают решения в пользу подозрительных фирм, а также о таможенниках, с помощью которых удается уклониться от уплаты пошлин.

В первом тексте читайте о схеме с "отменой" доначисленной ввозной пошлины.

Как работает схема: пошаговая инструкция

Таможенники при проверке сертификата на льготный ввоз авто выявляют нарушения и оформляют протокол, в котором указывают недоплаченную в бюджет сумму.

Если таможенники решили, что не только нарушена статья Таможенного кодекса, но есть признак уголовного правонарушения, они направляют материалы в прокуратуру.

Адвокаты в суде просят приобщить материалы дела к производству БЭБ, в котором расследуется схема ввоза авто без уплаты пошлины.

Пока уголовное производство не закрыто, взыскивать штраф не имеют права. При этом срок, в течение которого можно требовать уплатить штраф – до двух лет с момента оформления протокола.

При этом срок, в течение которого можно требовать уплатить штраф – момента оформления протокола. Когда проходит два года, а уголовное производство все еще расследуется, таможня теряет право взыскать штраф; дело о нарушении таможенного кодекса закрывают.

Бюджет из-за этой схемы теряет сотни миллионов гривен.

Еще несколько недель назад на Волынской таможне НАБУ нашли "черную кассу" – 850 тыс. долларов. Речь идет о сумме, которую, вероятно, таможенники получали за продажу евросертификатов на автомобили. Это сертификаты о происхождении автомобиля EUR.1. Если машина изготовлена в ЕС, то размер ввозной пошлины может снизиться с 10% до, например, 0% (в зависимости от типа автомобиля).

С января 2024-го до августа 2025-го Волынская таможня проверила 2010 сертификатов EUR.1. При этом 1861 документ признан фальсифицированным, говорится в ответе первого заместителя начальника таможни Юрия Момотенко на запрос OBOZ.UA. Таможенники составили протоколы на 480,3 млн грн.

Поэтому официально таможня вроде бы работает эффективно: находит фальшивые сертификаты и оформляет протоколы на сотни миллионов гривен. Однако на самом деле ООО в львиной доле случаев ничего платить не будут.

Как заметил журналист Евгений Плинский, 22 января несколько компаний, которые попались с фальшивыми сертификатами EUR.1, попросили приобщить их материалы к уголовному производству ТУ БЭБ в Волынской области №42024030000000033.

OBOZ.UA выяснил, что это уголовное производство упоминается более чем в 120 судебных постановлениях. В абсолютном большинстве их адвокаты с поддержкой таможенников через суд добились того, чтобы материалы о нарушении таможенных правил приобщили к уголовному производству. По подсчетам OBOZ.UA, только те компании, информацию о которых включили в производство №42024030000000033, недоплатили в бюджет около 173 млн грн.

Вполне вероятно, что эти 173 млн грн в бюджет не поступят. Дело в том, что, согласно ч. 2 ст. 458 Таможенного кодекса, штраф надо платить в том случае, если нарушения не влекут за собой уголовную ответственность. Если же речь идет об уголовном преступлении, то вместо штрафа таможенники должны сообщать о преступлении прокуратуру. А штраф взыскать после окончания расследования уголовного производства (если успеют).

Например, как говорится в материалах дела 163/2475/24, директор ЧП "Голдкар" показал сертификаты на автомобили (EUR.1), за счет чего уменьшил таможенные платежи почти на 9,5 млн грн. Но когда таможенники решили проверить сертификаты, оказалось, что они фальшивые (это подтвердили в Венгрии). Адвокат Александр Давидюк попросил приобщить материалы об упомянутом нарушении к производству №42024030000000033 БЭБ.

Судья Любомльского районного суда Волынской области Сергей Шеремета согласился с адвокатом и решил, что обязать "Голдкар" заплатить в бюджет 9,5 млн грн он не может, ведь выявленные на Волынской таможне обстоятельства стали предметом уголовного производства.

"У суда отсутствуют основания для рассмотрения протокола по существу, поскольку, учитывая сообщение Волынской таможни о противоправном деянии, содержащем признаки преступления, указанные в протоколе обстоятельства являются предметом доказывания в рамках уголовного производства №42024030000000033 и подлежат установлению в ходе осуществления досудебного расследования и проведения соответствующих следственных (процессуальных) действий", – говорится в решении.

А дальше: с момента выявления нарушения у таможенников есть два года для привлечения компании к ответственности. Если уголовное производство продлится дольше, то ЧП "Голдкар" 9,5 млн грн платить не придется. Именно поэтому в абсолютном большинстве дел, которые изучил OBOZ.UA и которые касаются производства №42024030000000033, адвокаты сами просили вместо уплаты штрафа включить материалы в уголовное производство.

Например, еще 29 ноября 2024-го инспектор Волынской таможни составил протокол в отношении директора "Роял Делоникс", которая при оформлении автомобилей предоставила сертификат EUR.1, оказавшийся фальшивым. Компания смогла "сэкономить" почти 2,5 млн грн. По ходатайству адвоката Александры Бортник уже упомянутый судья Сергей Шеремета 10 июня 2025-го решил передать материалы в БЭБ Волынской области.

Что интересно, адвокат Александра Бортник за месяц до этого представляла интересы директора ООО "Глобал Автотрейд Плюс", у которого также сертификаты на автомобили не подтвердили в стране происхождения. Ему также доначислили 2,5 млн грн дополнительных платежей. Бортник снова попросила приобщить материалы к производству БЭБ в Волынской области, однако судья Любомльского районного суда Волынской области Олег Павлусь, в отличие от своего коллеги Сергея Шереметы, не позволил этого сделать.

"Относительно расследуемого уголовного производства №42024030000000033, то, учитывая полученный от ТУ БЭБ в Волынской области ответ от 26.05.2025 № 2/23.2/3.1/17/2838-25 и фактические обстоятельства этого дела, суд не видит достаточных оснований для применения положений ч. 2 ст. 458 ТК Украины, ст. 253 КУоАП и передачи материалов органа досудебного расследования для приобщения к указанному уголовному производству", – говорится в постановлении судьи по делу 163/2434/24.

Поэтому, как показал опыт, подобная схема уклонения от уплаты штрафа невозможна без согласия судьи.

Кто и какие штрафы должны были заплатить

Наибольшая сумма штрафа за одно нарушение в описанной выше схеме – 16,2 млн грн (компания "Тракброк"). Судья Любомльского районного суда Алла Гайдук материалы передала БЭБ в Волынской области, поэтому штраф снова оказался на паузе.

Официальная владелица компании – жительница села Ставище Ривненской области. На нее также оформлена компания "Рон Авто" (существует менее двух лет). Предыдущий владелец – 22-летний житель Луцка Илья Гаврось. Компания "Тракбок" фигурирует в ряде уголовных производств (кроме дела об уклонении от уплаты ввозной пошлины).

Например, в материалах дела 463/5363/24 говорится о том, что подозреваемый, который фактически контролирует ООО "Паркур", через ряд подставных компаний, в том числе "Тракброк", организовал схему ввоза подержанных авто в Украину без уплаты налогов. Ему, по версии следствия, подконтрольны также "Виктория Лидер Групп", "Глобалмаркет", "Корд Авто", "Картраст+", "Пакур Транс".

"Должностными лицами ООО "Глобалмаркет" за период с 01.01.2021 года по 19.08.2024 года не зарегистрированы налоговые накладные на реализацию 3071 транспортного средства, которые в соответствии со сведениями, полученных из ГСЦ МВД Украины, были реализованы, и, несмотря на это, не задекларирован объем поставок в сумме 535,5 млн грн и налоговое обязательство по налогу на добавленную стоимость в сумме 10,7 млн грн", – говорится в материалах дела.

Фактически действует целый ряд связанных между собой компаний, которые без уплаты различных налогов и пошлины ввозят на территорию Украины тысячи автомобилей. И схема с "включением в дело БЭБ" – лишь одна из десятка. Связанные между собой компании, которые контролирует один человек, через схему с "включением в дело БЭБ" имеет все шансы не заплатить такие суммы штрафов:

ООО "Глобалмаркет" – 28 369 099,36 грн

ООО "Виктория Лидер Групп" – 26 142 841,51 грн

ООО "Роял Делоникс" – 17 504 069,01 грн

ООО "Тракброк" – 16 326 514,79 грн

ООО "Корд Авто" – 15 282 320,41 грн

ЧП "Картраст+" – 4 526 843,81 грн

ООО "Пакур Транс" – 686 850,07 грн

ООО "Олл Вест Кар" – 413 223,84 грн

О том, с кем связаны упомянутые выше компании, какие судьи и таможенники помогают ввозить в Украину автомобили на сотни миллионов гривен, читайте в следующих материалах OBOZ.UA.

Если вам известно больше, пишите нам на почту [email protected].