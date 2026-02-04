Команда на команду и красота льда. За какими видами спорта нужно особенно следить на Олимпиаде-2026

OBOZ.UA продолжает готовить вас к просмотру Зимних игр-2026. Мы ужеговорили о биатлоне, керлинге, конькобежном спорте, лыжном двоеборье, скелетоне и дебютном ски-альпинизме. Вчера рассказывали о бобслее, горнолыжном спорте, прыжках с трамплина, сноуборде и фристайле. Сегодня завершаем рассказ – еще 5 видов спорта: лыжные гонки, санный спорт, фигурное катание, шорт-трек и хоккей.

Видео дня

Лыжные гонки

Сколько медалей разыгрывают: 12 комплектов

Дисциплины: мужская, женская (10 километров, скиатлон 10+10, масстарт 50 километров, спринт, командный спринт, эстафета 4х7.5)

Олимпийский вид спорта: с 1924 года

У лыжных гонок масштабные правила, потому что они различаются по технике катания: классика или свободный стиль. Для классического типа лыжник движется по заранее подготовленной трассе и может отталкиваться как хочет, а вот свободный стиль предусматривает лыже коньковый ход. Только в гонках на 10 километров свободным стилем используется раздельный старт участников. А выигрывает тот, кто быстрее преодолеет трассу, а не тот, кто будет первым на финише.

Обратите внимание на вариативность других дисциплин. Скиатлон "10+10" – это когда спортсмены стартуют вместе с одной линии. Начинают классически, и на вторые десять километров переходят на свободный стиль. Забег на 50 километров – это длинная дистанция также с масстартом, где все решает грамотное распределение сил на каждый подъем и спуск. В эстафете 4х7.5 километров команды по 4 атлета стартуют так же с линии. Каждый по очереди преодолевает одинаковую дистанцию.

Спринт начинают квалификацией, где спортсмены стартуют каждые 15 секунд. Тридцатка лучших попадает в четвертьфинал, далее еще лучшие лыжники проходят в следующий этап и так до победы. В командном спринте атлеты сменяют друг друга на дистанции.

Санный спорт

Сколько медалей разыгрывают: 5 комплектов

Дисциплины: соло (мужская, женская); двойки (мужская, женская); командная эстафета

Олимпийский вид спорта: с 1964 года

Это – самый быстрый вид спорта на Зимних Олимпиадах. И от того не менее опасный: спортсмены лежат на спине, на маленьких санях, ногами вперед. Тормозов нет, управлять почти невозможно, а скорость на ледяной трассе достигает 150 километров в час! Еще и лезвия острее, чем в бобслее и скелетоне. Но выглядит все будто простая прогулка по льду. Перегрузка на трассе может достигать 6G, это как 6 раз взять ваш вес и с такой силой давить на тело. В том числе и из-за таких изнурительных для организма условий санный спорт – одно из старейших зимних развлечений в мире – на ОИ зашел только 62 года назад.

Мужчины и женщины в соло-заездах имеют 4 выхода на трассу за 2 дня. Скорость высокая, цена ошибки также, поэтому тайм-киперы считают тысячные доли секунды. Победителем становится тот или та, кому удастся показать самое быстрое время. Парные выходы на санях происходят иначе: по 2 за один день, но награды выдают по тому же параметру.

Смешанная эстафета очень важна в командном взаимодействии: стартующий должен быть как можно быстрее, ведь на финише стоит тачпад. Только удар по нему откроет ворота для следующего участника команды. Сначала проезжает соло-спортсменка, затем соло-спортсмен, и после них на трассе появляются двойки, тоже женская и мужская. Только после этого определяется общее время всей команды. Побеждает та, которая 150+ километров в час использовала лучше всех.

Фигурное катание

Сколько медалей разыгрывают: 5 комплектов

Дисциплины: мужское, женское (одиночные); танцы на льду; парное катание; командные соревнования

Олимпийский вид спорта: с 1908 года (Летние Игры)

Единственный из зимних видов спорта этой Олимпиады, где соревнования проводят под музыку. Здесь надо разобраться в видах. Для одиночного и парного катания есть 2 программы: короткая с обязательными техническими элементами и произвольная, где можно показать не только обязательные, но и те, в которых больше всего уверен. Пары должны выполнить несколько элементов синхронно (прыжки и вращения), это ключевая часть соревнования. Танцы на льду – еще более сложная дисциплина, ко всему вышеупомянутому добавляются еще поддержки над головой на вытянутых руках партнера. При том, что параллельно звучит музыка и она не просто для атмосферы: это действительно должен быть танец.

А еще надо разобраться в оценивании, потому что то, что для нас выглядит феноменально, для судей фигурного катания может быть набором сплошных ошибок. Тройка технических специалистов должны установить, какой именно был выполнен элемент, тогда как бригада судей следит за чистотой и качеством каждого движения. Если сделать суперидеально, то могут и добавить очков, а если нет – неумолимо срезают. Из суммы оценок за элементы и компоненты программы выставляется общая сумма баллов. В командных соревнованиях фигуристы выполняют короткую программу и ритм-танец. Начинают 10 команд, лучшие 5 выполняют произвольные программу и танец.

Хоккей

Сколько медалей разыгрывают: 2 комплекта

Дисциплины: мужские команды, женские команды

Олимпийский вид спорта: с 1924 года

Нуждается ли один из самых популярных командных видов спорта в представлении? Кажется, что нет, но на олимпийские соревнования попадают очень мало хоккейных команд, только 12 у мужчин и 10 у женщин. В частности, вышли на ОИ в Милане финские спортсмены, которые в прошлый раз в Пекине впервые взяли золото для мужчин и канадские спортсменки, не впервые триумфаторки среди женщин. Несмотря на то, что украинская команда базируется в топ-30 мировых сборных, квалификацию мы провалили. Будут награды только для 2 лучших команд – мужской и женской в отдельных турнирах – но соревнования будут одни из самых длинных; начнутся уже 5 февраля, за день до официального старта самих Игр.

Коротко о правилах. Хоккейный матч длится 60 минут, это 3 периода по 20 минут. Кто забросил больше всего шайб, тот и выиграл. Ничьей не может быть, в таком случае смотрим овертайм, который завершается любым голом. А если и так нет – то буллиты, выходы один на один с вратарем. На льду традиционно находятся по 5 хоккеистов, и в моменты отчаяния или тактических хитростей, голкипера могут снять в пользу дополнительного игрока в атаку.

Шорт-трек

Сколько медалей разыгрывают: 9 комплектов

Дисциплины: мужская, женская (500, 1000, 1500 метров); эстафета; смешанная

Олимпийский вид спорта: с 1988 года

Завершим рассказ относительно молодым видом спорта для Олимпиады. Шорт-трек это не о времени, это о личном противостоянии. Все решает стратегия и смелость. Трасса длиной всего 111 метров. Особенностью вида спорта в том, что стартуют здесь группами. В забегах на 500 и 1000 метров мы увидим по пять спортсменов, на полтора километра выходят по 7 участников. Смешанные команды предусматривают 4 спортсмена: по 2 женщины и мужчины.

Трасса маленькая и соответствует своему названию – это трек с круговым движением, постоянно левый поворот. В отличие от конькобежного спорта, здесь одновременно больше людей и может произойти некое ДТП, не всегда приятное. Поэтому шлемы стали обязательным атрибутом. Из-за крутых поворотов, высокой скорости и частых столкновений используют жесткие ботинки, которые помогают контролировать забег. А еще надо вовремя и разумно заблокировать идеальную траекторию сопернику, чтобы дать своей команде больше шансов на победу. Заезды настолько быстрые, что иногда не успеваешь увидеть старт, как все уже добежали. Прохождение поворотов на скорости играет центральную роль для выигрыша.