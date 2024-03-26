На восстановление харьковской ТЭЦ-5 уйдет не один год: директор рассказал подробности

Харьковская ТЭЦ-5 во время российской атаки 22 марта 2024 года получила наибольшие разрушения с начала полномасштабной войны. Процесс ее восстановления продлится не один год.

Об этом "Укринформу" рассказали в пресс-службе ЧАО "Харьковская ТЭЦ-5". По состоянию на 25 марта облцентр был заживлен за счет других регионов, ведь вражеские атаки серьезно повредили городскую энергетическую инфраструктуру.

С разрушением ТЭЦ-5 Харьков лишился основных мощностей генерирования тепловой и электрической энергии для города. Только после разбора завалов и завершения осмотра можно будет полностью оценить ущерб. Однако уже сейчас понятно, что ремонт предстоит трудоемкий и затратный – сопоставимый с новым строительством.

Главный исполнительный директор ЧАО "Харьковская ТЭЦ-5" Александр Минкович признал, что задача сложная.

"Восстановление теплоэлектроцентрали предполагает изготовление эксклюзивного оборудования энергоблоков, в частности турбин, генераторов и так далее. В случае полноценного финансирования работ, пособий с производством и поставкой оборудования, процесс реконструкции продлится не один год", – заявил он.

Напомним: ранее генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота рассказал, что после атаки противника по ДнепроГЭС 22 марта на ее полноценное восстановление уйдут годы.

Как писал OBOZ.UA:

– В связи с массированными российскими обстрелами Харькова и разрушениями энергетической инфраструктуры в облцентре и в области с 25-го по 31 марта введены графики почасовых отключений света.

– Мэр Харькова Игорь Терехов сообщал, что в городе были разрушены ТЭЦ и трансформаторные подстанции.

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