Россия нанесла Украине огромный урон: восстанавливать ДнепроГЭС будут годами

После того, как 22 марта ДнепроГЭС была атакована Россией, станция так и не возобновила работу. А на полноценное ее восстановление уйдут годы.

Об этом сообщил генеральный директор "Укргидроэнерго" Игорь Сирота. Он отметил: тем не менее ситуация на самой дамбе ДнепроГЭС контролируемая. А угрозы прорыва нет.

"В настоящее время Днепровская ГЭС не работает. На сегодняшний день не можем разобрать все завалы, поскольку и перекрытия, и стены с подкрановыми балками наклонились на машинный зал. Необходимо демонтировать верхнюю часть машзала, чтобы можно было добраться до нижней", – говорится в сообщении.

При этом отмечается: окончательные объемы нанесенных станции повреждений пока не ясны. Для их установления будет проведено тщательное обследование.

"Однако уже точно известно, что для восстановления станции потребуются большие средства и длительное время. ... На восстановление ДнепроГЭС нужны годы", – признали в "Укргидроэнерго".

Самая масштабная атака РФ на энергетику Украины

В целом атака РФ по объектам энергетической инфраструктуры 22 марта стала самой большой за все время полномасштабной войны. Удары были совершены по:

около 20 подстанциям;

электростанциям;

ДнепроГЭС.

Однако в целом Украина выдержала удар. Как рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль, благодаря дополнительной защите энергообъектов энергосистема осталась цельной.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время мэр Харькова Игорь Терехов ранее заявлял, что в городе российские удары разрушили ТЭЦ и все трансформаторные подстанции. Водоснабжение для харьковчан было возобновлено 23 марта, однако проблемы с электроэнергией продолжаются.

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