В Харькове и области ввели график почасовых отключений электроэнергии: когда будет свет
В Харькове по состоянию на вечер 24 марта свет был примерно у 40% потребителей. В связи с массированными российскими обстрелами города и разрушениями энергетической инфраструктуры в облцентре и в области введены графики почасовых отключений электроэнергии.
Об обстановке мэр Игорь Терехов высказался в комментарии OBOZ.UA. 22 марта в Харькове, как отметил он, был блэкаут – однако свет уже подается по графику.
"Что касается замены трансформаторов, то здесь, к сожалению, никто никаких прогнозов не делает, поскольку ситуация крайне тяжелая и не все зависит даже от наших энергетиков", – отметил городской глава Харькова.
Он посоветовал жителям позаботиться об альтернативных источниках энергии и пользоваться Пунктами несокрушимости.
Графики отключений света
Руководитель Харьковской ОГА Олег Синегубов сообщил, что в регионе по меньшей мере с 25-го по 31 марта будет действовать такой график почасовых отключений электроэнергии:
Для Харькова:
– Шевченковский и Киевский районы: с 9:00 до 15:00;
– Слободской, Основянский районы: с 15:00 до 21:00;
– Салтовский, Немышлянский, Индустриальный районы: с 21:00 до 03:00;
– Холодногорский, Новобаварский районы: с 03:00 до 9:00.
Для области:
– Мерефянская ТГ, Люботинская ТГ: с 9:00 до 11:00;
– Змиевская ТГ, Балаклеевская ТГ: с 11:00 до 13:00;
– Чугуевская ТГ, Изюмская ТГ: с 13:00 до 15:00;
– Богодуховская ТГ, Дергачевская ТГ: с 15:00 до 17:00.
"Подчеркиваю, что это вынужденный временный шаг. Он нужен для того, чтобы большее количество жителей области имело свет, а предприятия могли работать", – уточнил Синегубов.
Напомним: ранее Игорь Терехов заявлял, что в Харькове российские удары разрушили ТЭЦ и все трансформаторные подстанции. Водоснабжение для горожан было возобновлено 23 марта.
Как писал OBOZ.UA, президент Молдовы Майя Санду поддержала Украину после очередной массированной российской воздушной атаки в ночь на 24 марта. Она назвала "омерзительными" удары страны-агрессора, направленные на критическую инфраструктуру и гражданское население.
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