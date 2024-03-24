В Харькове разрушены ТЭЦ и все трансформаторные подстанции, свет только у 40% жителей, – мэр

В Харькове в результате российских массированных ударов по критической инфраструктуре ситуация с энергообеспечением сложна. При этом электроснабжение возобновили для около 40% потребителей, отопление – 60%.

Об этом эфире национального телемарафона рассказал городской голова Харькова Игорь Терехов. Водоснабжение и водоотвод восстановлено практически во всех домах горожан.

Точной даты полного возобновления работы коммуникаций не спрогнозировать, отметил Терехов. "Энергетики не могут обеспечить стабильным электроснабжением весь город. Очень серьезные разрушения – разрушенные трансформаторные подстанции и ТЭЦ. Но будем работать вместе с правительством, чтобы как можно быстрее обеспечить электроэнергией весь город", – отметил Игорь Терехов.

По словам мэра, в настоящее время в Харькове проживает 1 миллион 300 жителей.

Ранее сообщалось, что утренняя ракетная атака страны-террористки России 24 марта существенно не повлияла на работу энергосистемы. При этом БПЛА атаковали энергообъекты Днепропетровщины.

В свою очередь в Харькове действуют сетевые ограничения. На Одесщине и Хмельнитчине при росте потребления возможны графики отключений.

Обломками была повреждена часть оборудования на одной из подстанций и высоковольтная линия электропередачи. При этом в г. Кривой Рог фиксировались перебои с теплоснабжением и нарушения технологического процесса на отдельных промышленных предприятиях.

Как сообщал ранее OBOZ.UA, в результате ракетной атаки страны-террористки России на западе Украины повреждения объектов компании НАК "Нафтогаз Украины". В настоящее время ведутся работы по локализации и ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

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