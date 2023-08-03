На рынке копится напряжение: чего ждать украинцам от курса доллара

Наличный курс доллара в Украине до середины августа будет колебаться в пределах коридора в 37-37,5 грн. Диапазон для наличной евровалюты составит 40,7-42 грн. Однако на рынке зреет напряжение из-за проблем с аграрным экспортом.

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Об этом OBOZREVATEL рассказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка. "В целом можно прогнозировать, что наличный валютный рынок будет находиться на ранее сложившемся "курсовом плацдарме": глобальные изменения будут маловероятными и малозаметными", – отметил банкир, говоря о курсе до 13 августа.

По его словам, Нацбанк прилагает максимальные усилия, чтобы сохранить ситуацию на рынке в контролируемом состоянии. Причиной этого стали российские атаки на портовую и "аграрную" инфраструктуру.

"На рынке образовались своеобразные тиски. Информация о внедрении европейских коридоров солидарности с объемом экспорта 4 млн тонн в месяц может стать решением созданной врагом проблемы", – объяснил Лесовой.

Он отметил: важность экспорта зерна для влияния на валютный рынок подчеркивает годовая сумма прибыли. Так, с 1 июля 2022 по 30 июня 2023 года Украина за счет аграрного экспорта получила более 20 млрд долларов валютной выручки.

Нынешние проблемы с экспортом, по прогнозу банкира, могут привести к ому, что отмена фиксированного курса доллара в Украине будет временно отложена. При этом Нацбанк все же снизил учетную ставку, что должно стать своеобразной прелюдией к постепенной либерализации валютного рынка, подчеркнул эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, Нацбанк, вероятно, не будет менять официальный курс доллара в 36,6 грн до конца 2023 года. Средний наличный курс американской валюты, по его ожиданиям, по итогам 2023 года будет на уровне 37,6 грн.

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