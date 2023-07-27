НБУ впервые за год снизил учетную ставку: прогнозы для экономики улучшились

Национальный банк Украины (НБУ) снизил учетную ставку с 25% до 22%. Это первое снижение с июня 2022 года. Уменьшение учетной ставки означает, что деньги станут более дешевыми для банков. В перспективе это может привести к удешевлению и потребительских кредитов.

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Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка 27 июля. Новое значение учетной ставки начнет действовать с 28 июля.

И это не последнее снижение "учетки" – в официальном релизе НБУ говорится о "цикле снижения", а в обновленном макропрогнозе прямо указано, что он предусматривает дальнейшее снижение учетной ставки. Нацбанк обещает, что снижение будет плавным – чтобы не помешать тенденции к устойчивому замедлению инфляции и устойчивости валютного рынка.

Кроме того, регулятор прогнозирует, что несмотря на снижение ставки, депозиты в гривне останутся выгодными. "Стремительное замедление инфляции и устойчивая ситуация на валютном рынке позволяют начало цикла снижения учетной ставки. Учитывая улучшение инфляционных ожиданий и прогноз дальнейшего замедления инфляции, текущее и прогнозируемое снижение ставки согласуется с сохранением привлекательности гривневых сбережений", – отметили в НБУ.

Также НБУ улучшил макропрогноз на 2023 год. Теперь регулятор рассчитывает что инфляция составит 10,6% (в предыдущем прогнозе было 14,8%), а рост ВВП – 2,9% (было 2%).

"Рост цен будет замедляться за счет постепенного снижения мировой инфляции и все еще достаточно жестких монетарных условий в Украине... Большое значение будет иметь неизменность тарифов на большинство жилищно-коммунальных услуг. В то же время, в дальнейшем инфляция будет снижаться медленнее, чем в предыдущие месяцы. Это связано с истощением эффекта базы сравнения, возвратом довоенного уровня налогообложения горючего и июньским повышением цен на электроэнергию для бытовых потребителей. Кроме того, на ценовую динамику в определенной степени повлияют и российские теракты на юге Украины, в частности, подрыв Каховской ГЭС", – заявили в Нацбанке.

Учетная ставка – это стоимость кредитов НБУ коммерческим банкам, которые могут получить от него долгосрочное или краткосрочное рефинансирование. От учетной ставки зависит стоимость кредитов, предоставляемых Нацбанком коммерческим банкам. Т.е. чем она ниже, тем дешевле банки предлагают собственные кредиты. И тем больше заемщиков оформляют ссуды.

Как сообщал OBOZREVATEL, обновленная стратегия Национального банка предусматривает, что Украина перейдет от фиксированного курса доллара к плавающему. В самом НБУ не называют точных сроков нововведений и лишь перечисляют необходимые для этого условия. Однако финаналитики считают, что фиксированный курс могут отменить в начале 2024 года.

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