НБУ впервые за год снизил учетную ставку: прогнозы для экономики улучшились
Национальный банк Украины (НБУ) снизил учетную ставку с 25% до 22%. Это первое снижение с июня 2022 года. Уменьшение учетной ставки означает, что деньги станут более дешевыми для банков. В перспективе это может привести к удешевлению и потребительских кредитов.
Об этом сообщила пресс-служба Нацбанка 27 июля. Новое значение учетной ставки начнет действовать с 28 июля.
И это не последнее снижение "учетки" – в официальном релизе НБУ говорится о "цикле снижения", а в обновленном макропрогнозе прямо указано, что он предусматривает дальнейшее снижение учетной ставки. Нацбанк обещает, что снижение будет плавным – чтобы не помешать тенденции к устойчивому замедлению инфляции и устойчивости валютного рынка.
Кроме того, регулятор прогнозирует, что несмотря на снижение ставки, депозиты в гривне останутся выгодными. "Стремительное замедление инфляции и устойчивая ситуация на валютном рынке позволяют начало цикла снижения учетной ставки. Учитывая улучшение инфляционных ожиданий и прогноз дальнейшего замедления инфляции, текущее и прогнозируемое снижение ставки согласуется с сохранением привлекательности гривневых сбережений", – отметили в НБУ.
Также НБУ улучшил макропрогноз на 2023 год. Теперь регулятор рассчитывает что инфляция составит 10,6% (в предыдущем прогнозе было 14,8%), а рост ВВП – 2,9% (было 2%).
"Рост цен будет замедляться за счет постепенного снижения мировой инфляции и все еще достаточно жестких монетарных условий в Украине... Большое значение будет иметь неизменность тарифов на большинство жилищно-коммунальных услуг. В то же время, в дальнейшем инфляция будет снижаться медленнее, чем в предыдущие месяцы. Это связано с истощением эффекта базы сравнения, возвратом довоенного уровня налогообложения горючего и июньским повышением цен на электроэнергию для бытовых потребителей. Кроме того, на ценовую динамику в определенной степени повлияют и российские теракты на юге Украины, в частности, подрыв Каховской ГЭС", – заявили в Нацбанке.
Как сообщал OBOZREVATEL, обновленная стратегия Национального банка предусматривает, что Украина перейдет от фиксированного курса доллара к плавающему. В самом НБУ не называют точных сроков нововведений и лишь перечисляют необходимые для этого условия. Однако финаналитики считают, что фиксированный курс могут отменить в начале 2024 года.
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