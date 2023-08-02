Курс доллара изменится? В НБУ определились со стоимостью валюты до конца 2023 года

Нацбанк, вероятно, не будет менять официальный курс доллара в 36,6 грн до конца 2023 года. Средний наличный курс американской валюты, по его ожиданиям, по итогам 2023 года будет на уровне 37,6 грн.

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Эти данные, которые OBOZREVATEL предоставили источники в НБУ, являются значительно оптимистичнее предыдущих прогнозов регулятора. Ранее там прогнозировали, что к окончанию 2023-го:

официальный курс придется повышать до 38,2 грн (на 1,6 грн выше текущего прогноза, 36,6 грн);

наличный будет составлять 39,2 грн (также +1,6 грн к текущему прогнозу, 37,6 грн).

При этом подчеркивается: отсрочат и ограничат ослабление курса гривни несколько факторов. В частности:

меры по повышению привлекательности нацвалюты;

существенная международная финансовая поддержка.

Доллар немного подорожает

Если официальный курс меняться не будет, то наличный, исходя из прогноза НБУ, до конца 2023-го немного повысится. Ведь утром 2 августа банки выставили курс на уровне 36,9/37,5 грн (в покупке/продаже). Это на 10 коп. меньше, чем днем ранее (как в покупке, так и в продаже).

Среди больших банков самый высокий курс в покупке выставили ПУМБ и Креди Агриколь Банк – 37 грн. Самый низкий – ПриватБанк, 36,67 грн. Дороже всего продает американскую валюту Креди Агриколь Банк – 38 грн. Дешевле всего – тот же ПриватБанк, по 37,27 грн.

Подешевел наличный доллар и на черном рынке. Курс там выставили на уровне 37,19/37,35 грн (в покупке/продаже), что:

на 1 коп. ниже в покупке, чем днем ранее;

на 5 коп. – в продаже.

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем глава НБУ Андрей Пышный анонсировал отмену фиксированного курса доллара. Однако, сражу же подчеркнул он, сроки такого перехода не установлены.

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