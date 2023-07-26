Операция "Зерно": Россия убивает украинский экспорт и готовит провокации с нападением на гражданские корабли

В среду, 26 июля, чтобы обсудить беспрепятственный вывоз украинского зерна через Черное море, проходит совет Украина – НАТО. Созыв срочного заседания ранее инициировал президент Владимир Зеленский. Зерновая сделка, позволявшая Украине экспортировать сельхозпродукцию из трех портов на Черном море (Черноморск, Одесса и Южный), прекратила действовать 18 июля, когда Россия не согласилась на ее продление. Последнее судно вышло из порта Одессы утром 16 июля. Для нас и многих стран мира – это чревато большими социально-экономическими проблемами.

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OBOZREVATEL разбирался в том, что же стоит за выходом России из зерновой сделки, какие последствия возможны для Украины и мира, а также каковы пути преодоления морской блокады.

Россия угрожает и уничтожает

17 июля РФ официально объявила о выходе из зернового соглашения, мотивировав это повторным подрывом Крымского моста, и отозвала гарантии безопасности судоходства в Черном море.

Из-за приостановки зерновой сделки все суда, следующие через Черное море в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения, заявило российское минобороны.

После этого агрессор принялся забрасывать Одессу и область ракетами и дронами различных видов, уничтожая портовую инфраструктуру, задействованную в экспорте зерновых. Четыре ночи подряд – с 18 по 21 июля – российские ракеты разрушали гражданские объекты. В местах, которые были атакованы, хранилось около миллиона тонн продовольствия. Именно тот объем, который уже давно должен был быть доставлен в страны-потребители в Африке и Азии. По данным украинских властей – десятки тысяч тонн зерна были уничтожены. Атака на Одессу, совершенная в ночь на 19 июля, была едва ли не крупнейшей с начала военного конфликта. Апогеем обстрелов стало разрушение Спасо-Преображенского кафедрального собора и других зданий культурного наследия ЮНЕСКО.

Цели РФ понятны. Программа минимум – выкинуть Украину с мирового рынка продовольствия и занять это место, показав – без РФ и Путина мир будет голодать. Параллельно разрушить отечественную экономику, которая традиционно ориентирована на экспорт зерновых. Программа максимум – снятие части санкций и перемирие на своих условиях, с непременной оккупацией занятых ранее территорий. Отсюда постоянные вбросы от официальных представителей страны-агрессора: дескать, мы можем и вернуться к сделке, если вы выполните наши требования.

Главный итог ударов прямо сейчас – даже если сделка вновь заработает, она будет не столь эффективной из-за повреждений в портах, ремонт мощностей которых требует многих месяцев и крупных капиталовложений.

Украина отвечает

Обратившись к Западу за помощью и традиционно не получив быстрого ответа, украинские власти посчитали, что в игру "запугай потоплением кораблей" можно играть и вдвоем: "Министерство обороны Украины предупреждает, что с 00:00 21 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в направлении морских портов Российской Федерации и украинских морских портов, находящихся на временно оккупированной Россией территории Украины, могут рассматриваться Украиной как перевозящие грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками. Судьба крейсера "Москва" доказывает, что у Украины есть необходимые средства для отражения российской агрессии на море", – говорится в заявлении украинского оборонного ведомства.

А топить есть что. Больше всего через черноморские и азовские порты Россия экспортирует сжиженный газ (на порт Тамань приходится около 7,5% всего российского экспорта), зерно (элеваторы черноморских портов Новороссийск и Тамань обрабатывают около 70% экспорта российского зерна, а еще 30% приходится на азовские порты) и нефть (терминалы в Шесхарисе и Южной Озереевке — оба в районе Новороссийска).

После такого ответа риторика россиян, которые понимают только силу, несколько изменилась. Так, замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин разъяснил позицию РФ, мол, на самом деле имелось в виду то, что Россия будет запрашивать проверку того или иного судна, если появятся подозрения, что оно идет "с чем-то плохим". Вот что "Нептун" животворящий делает (ракетный комплекс ВМС Украины, которым в прошлом году потопили флагман Черноморского флота).

Проблемы для всех

Объемы экспорта продовольствия Украины сократились минимум на 30% после прекращения действия зерновой сделки. Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия страны Николай Сольский. По его словам, многие компании переключились на отправку агропродукции грузовиками или по железной дороге, в том числе используя инфраструктуру портов на реке Дунай.

Изменение маршрутов для транспортировки сократит ежемесячный экспортный потенциал страны в два раза – с 7-8 млн тонн до 4 млн тонн, и нанесет серьезный удар по одной из крупнейших статей доходов Украины. С учетом того, что многие фермеры не имеют больших мощностей для качественного хранения зерна, прямо сейчас это становится огромной проблемой.

В МВФ заявили, что прекращение зерновой сделки несет риск дополнительного роста цен на еду, а мировые цены на зерно могут вырасти в ближайшее время на 15%. И этот процесс уже стартовал. Только за один день торгов в США цена на пшеницу подскочила на 8,5%, что стало максимальным дневным приростом с 2012 года.

Африка все больше злится

Как известно, 27-28 июля состоится саммит Россия – Африка. Большинство африканских лидеров проигнорировали мероприятие, которое в Кремле поспешили назвать – прорывом в международных отношениях. На встречу к Путину решили приехать только 17 из 54 лидеров африканских стран. Во многом это связано как раз с блокировкой РФ экспорта украинского зерна. Ярче всех африканские настроения показывает комментарий министра поставок Египта Али аль-Мусейлехи, который раскритиковал действия РФ.

"Мы недовольны выходом России из соглашения ООН по экспорту зерна. Такие действия в нынешней ситуации недопустимы", – сказал министр. Политик добавил, что правительство Египта ведет переговоры с Объединенными Арабскими Эмиратами о выделении 400 млн долларов на закупку зерна у Украины.

Такое негодование понятно. Ведь из-за полномасштабной агрессии РФ против нашей страны экономика Египта понесла сильные убытки от роста цены на пшеницу. Со временем ситуация на рынке улучшилась, но террористические обстрелы РФ снова повысили стоимость зерновых культур.

Турция пока не с нами

После развала зерновой сделки особые надежды в Украине возлагали на помощь Турции, однако зря. Как сообщает агентство Bloomberg, эта страна отклонила просьбу Украины о защите зерновозов в Черном море.

Турция вряд ли пойдет на открытое столкновение с российским флотом. Об этом заявил посол Украины в этой стране Василий Боднар в эфире всеукраинского телемарафона.

"Относительно возможного столкновения турецкого и российского флотов, то это пока нереально, поскольку это означает втягивание НАТО", – заявил посол.

Президент Турции Эрдоган таки обсудил с Владимиром Зеленским детали продления зерновой сделки. Похоже, договориться о поддержке не удалось. Так как после этого президент Украины созвал экстренный саммит Украина – НАТО, а Эрдоган призвал Запад действовать в соответствии с требованиями России по восстановлению сделки и рассчитывает на переговоры с Путиным в ближайшее время.

США заявляют о провокациях

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Адам Ходж заявил, что Россия может атаковать гражданские суда в Черном море и возложить вину за это на Украину. По его словам, власти США обладают информацией о том, что РФ якобы уже установила дополнительные морские мины на подходах к украинским портам.

"Мы считаем, что это скоординированная попытка оправдать любые атаки против гражданских судов в Черном море и возложить вину за эти атаки на Украину. На днях РФ провела тренировочное нападение на модель корабля в Черном море. У нас есть информация, позволяющая предположить, что они могут готовить такую операцию", – сказал Ходж.

О том, что Россия может усилить кампанию по уничтожению украинского продовольственного экспорта, атакуя гражданские суда в Черном море, заявили и в МИД Британии.

ЕС помогает и запрещает

Принятое Москвой решение считать все суда, которые следуют в украинские порты по Черному морю, перевозчиками грузов военного назначения лишает Киев ключевых ресурсов от экспорта зерна, а поэтому Евросоюз нарастит военную поддержку Украине. С таким тезисом выступил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. По его словам, Европейская комиссия (ЕК) планирует увеличить вывоз украинского зерна по суше. ЕК очень интенсивно работает с приграничными странами ЕС и Молдовой по урегулированию логистических проблем и увеличению пропускной способности маршрутов солидарности.

Пока эта помощь лишь в стадии принятия решения. А вот то, что реально, так это ограничение на экспорт украинского зерна в страны ЕС. Польша, Венгрия, Болгария, Словакия и Румыния хотят, чтобы временный запрет ЕС на импорт украинской пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечного масла был продлен до конца года, заявил министр сельского хозяйства Испании Луис Планас Пучадес. При этом ранее министр сельского хозяйства Польши Роберт Телус заявлял, что ЕК подготовила проект постановления, продлевающего запрет на импорт из Украины зерновых только до 15 сентября. Так что война войной, а зерно отдельно.

Владимир Зеленский назвал "откровенно неевропейским" возможное решение о продлении ограничений на импорт украинского зерна и иной сельхозпродукции. Довольно эмоционально раскритиковал планы ЕС и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. По его словам, это недружественный и популистский шаг, который ударит по экономике Украины и мировой продовольственной безопасности.

"Польские власти будут поддерживать Украину только в том, что выгодно для нас", – заявил замглавы польского МИДа Павел Яблонский. Так он отреагировал на слова украинских властей, добавив, что "это не слишком дипломатичное и рассудительное заявление". Замглавы МИД Польши уточнил, что Варшава предоставляет Киеву "огромный объем поддержки". Он призвал не проявлять агрессию, а проанализировать, "что наша страна действительно сделала для Украины".

Надо показать свою силу и подключить НАТО

"В первую очередь мы должны пытаться сами решить эту проблему, – считает экс-глава МИД Украины Владимир Огрызко. – Надо действовать на опережение агрессора. Россия хочет заблокировать право использовать наши порты и шантажирует военной силой. Я рад, что наше Минобороны отреагировало зеркально, это демонстрирует решительность страны по своей защите. Те же танкеры, которые перевозят нефтепродукты Черным морем, продажа которых дает россиянам сверхприбыль на продолжение войны, должны стать нашей военной целью. Тем более что технические возможности их поразить у Украины более чем есть. Поверьте, это довольно ощутимый сдерживающий фактор для РФ", – уверен Владимир Огрызко.

По его мнению, все эти направления надо четко проговорить на заседании Украина – НАТО и выработать общий план действий. Кроме этого, надо поставить вопрос о том, чтобы Черное море стало внутренним морем Североатлантического альянса.

"Надо понимать главное – все остальные обращения к кому-либо за помощью, кроме НАТО, например к той же Турции, приведут к тому, что Москва будет требовать выполнения своих прихотей, на что категорически нельзя соглашаться", – подчеркнул экс-глава МИД Украины.