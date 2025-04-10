Украинцам усложнили пересечение границы с Польшей: на каком пункте пропуска ввели ограничения

В пограничном пункте пропуска "Шегини" (граница с Польшей) временно ограничили движение для выезда легковых и грузовых автомобилей из Украины и въезда грузовиков из-за реконструкции, которая продлится до середины мая. Путешественникам советуют пользоваться другими пунктами пропуска, чтобы избежать очередей.

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Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины ( ГНС ). По информации, ограничения вступили в силу в апреле и продлятся до первой половины мая 2025 года. Что именно изменилось:

выезд из Украины ограничен для легковых автомобилей и грузового транспорта;

въезд в Украину временно закрыт для грузовиков.

Таким образом, пункт работает в частичном режиме и пропускает преимущественно пассажирский транспорт на въезд в Украину, а также, вероятно, автобусы и пешеходов (в зависимости от ситуации на месте). Работы проводятся в рамках масштабной реконструкции пункта пропуска, цель которой – модернизация инфраструктуры, улучшение условий для пассажиров и водителей, а также ускорение контроля.

Текущие ограничения – это временная мера, но они уже влияют на поток транспорта. Именно поэтому ГНСУ рекомендует водителям заранее планировать маршрут и по возможности выбирать альтернативные пункты пропуска во избежание пробок и долгого ожидания. Для выезда в Польшу ближайшие активные пункты пересечения границы:

Краковец – Корчевая;

Рава-Русская – Гребенное;

Ягодин – Дорогуск.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, несмотря на натянутые отношения двух стран, Украина и Венгрия расширили сеть пограничных пропускных пунктов. В частности, теперь украинцы могут попасть в страну ЕС через новый пункт пропуска "Великая Паладь - Надьгодош".

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