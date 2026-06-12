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На АЗС в Украине заметно изменились цены на бензин: сколько теперь стоит литр и полный бак

Ксения Капустинская
Рынки и компании
3 минуты
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Заправка в Украине, АЗС. Иллюстрация
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В Украине снизились цены на бензин А-95. Так, 12 июня АЗС продают его в среднем по 75,18 грн/л, что на 6 коп. дешевле, чем днем ранее. Впрочем, за месяц топливо подорожало на 1,36 грн/л (12 мая средняя цена составляла 73,54 грн/л). За это время стоимость 50-литрового бака бензина выросла на 82 грн – со средних 3677 до 3759 грн.

По данным "Консалтинговой группы А-95", которые есть в распоряжении OBOZ.UA, крупные сети продают бензин по 69,85-78,9 грн/л. В частности:

  • самые высокие цены установлены на заправках ОККО и WOG;
  • самые низкие цены у – на АЗС Brent Oil.

Заметные изменения произошли в таких сетях:

  • Grand Petrol обвалил цену сразу на 5 грн/л;
  • заправки VostokGaz – на 2 грн/л;
  • сеть "Днепронафта"снизила отпускную стоимость на 1,5 грн/л.
Сеть АЗС Цена 12.06 Цена 11.06 Изменение, грн
ОККО 78,90 78,90
WOG 78,90 78,90
SOCAR 77,90 77,90
Neftek 77,49 77,49
Автотранс 76,98 76,98
BVS 76,90 76,90
Ovis 76,90 76,90
Катрал 75,99 75,99
Чипо 75,07 75,07
UKRNAFTA 74,90 74,90
U.GO 74,90 74,90
Маркет 74,90 74,90
Green Wave 74,90 74,90
UPG 74,90 74,90
Олас 74,80 74,80
AMIC 74,28 74,28
EURO5 73,99 73,99
СВОЇ 73,99 73,99
Mango 73,99 73,99
Grand Petrol 73,99 78,99 ↓ -5,00
Parallel 73,93 73,93
VST 73,90 73,90
RLS 73,90 73,90
Рур груп 73,49 73,49
Кворум 73,48 73,48
SUNOIL 73,45 73,45
ZOG 73,00 73,00
Marshal 72,99 72,99
KLO 72,90 72,90
БРСМ-Нафта 71,63 71,74 ↓ -0,11
ВостокГаз 70,99 72,99 ↓ -2,00
ДНЕПРОНАФТА 70,99 72,49 ↓ -1,50
Авантаж 7 70,95 70,95
Brent Oil 69,85 69,85
Средняя по Украине 75,18 75,24 ↓ -0,06

По прогнозам, на текущей неделе (заканчивается 14 июня) стоимость топлива может снизиться на 1-2 грн. Как отмечается в материале Delo.ua, к этому может привести существенное подешевение нефти.

"В конце прошлой недели мировые цены на нефть снизились. Поскольку трейдеры сохраняют уверенность, что ситуация (в войне США и Ирана. – Ред.) идет к деэскалации", – говорится в сообщении.

В то же время подчеркивается, что стоимость топлива может снизиться еще больше. Однако, предупреждают аналитики, если это и произойдет, то лишь в отдаленной перспективе.

"На АЗС в течение этой недели цены могут упасть в пределах 1-2 грн/л. В целом при текущих нефтяных котировках бензин сохраняет потенциал для удешевления на 4-5 грн/л", – резюмировали специалисты.

Что изменится на заправках Украины 1 июля

С 1 июля 2026 года полноценно заработают стандарты бензина Е5 и Е10 (с 5% и 10% биоэтанола соответственно). Это связано с тем, что Украина постепенно переходит на европейские стандарты топливного рынка.

Водителей уже успокаивают, что топливо существенно не подорожает, а бензин с биоэтанолом уже используется на рынке без негативных последствий для авто. Однако украинцам придется привыкать к другой маркировке бензина и более жесткому контролю его качества на заправках.

В частности, Украина планирует постепенно отказаться от привычных названий вроде А-80, А-92 или А-95. Вместо этого на заправках появятся европейские маркировки E5, E10 или B7.

Главное отличие заключается в том, что украинские обозначения показывают только октановое число бензина – то есть его устойчивость к детонации в двигателе. Европейская же система дополнительно информирует водителя о содержании биокомпонентов в топливе:

  • E5 – это бензин, в котором до 5% составляет биоэтанол;
  • E10 – бензин с более высоким содержанием биоэтанола – до 10%;
  • B7 – дизельное топливо, в котором содержится до 7% биодизеля и т. д.

Также Украина окончательно откажется от устаревших экологических стандартов Евро-3 и Евро-4. Речь идет о показателях вредных веществ в выхлопах автомобилей. Большинство стран ЕС давно перешли на Евро-5 и Евро-6.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине 31 мая официально завершилась программа кэшбэка на топливо. За время работы ею воспользовались 2,3 миллиона украинцев, накопленные средства можно и в дальнейшем использовать для покрытия отдельных расходов.

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