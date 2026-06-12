На АЗС в Украине заметно изменились цены на бензин: сколько теперь стоит литр и полный бак

В Украине снизились цены на бензин А-95. Так, 12 июня АЗС продают его в среднем по 75,18 грн/л, что на 6 коп. дешевле, чем днем ранее. Впрочем, за месяц топливо подорожало на 1,36 грн/л (12 мая средняя цена составляла 73,54 грн/л). За это время стоимость 50-литрового бака бензина выросла на 82 грн – со средних 3677 до 3759 грн.

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По данным "Консалтинговой группы А-95", которые есть в распоряжении OBOZ.UA, крупные сети продают бензин по 69,85-78,9 грн/л. В частности:

самые высокие цены установлены на заправках ОККО и WOG;

самые низкие цены у – на АЗС Brent Oil.

Заметные изменения произошли в таких сетях:

Grand Petrol обвалил цену сразу на 5 грн/л ;

; заправки VostokGaz – на 2 грн/л;

сеть "Днепронафта"снизила отпускную стоимость на 1,5 грн/л.

Сеть АЗС Цена 12.06 Цена 11.06 Изменение, грн ОККО 78,90 78,90 — WOG 78,90 78,90 — SOCAR 77,90 77,90 — Neftek 77,49 77,49 — Автотранс 76,98 76,98 — BVS 76,90 76,90 — Ovis 76,90 76,90 — Катрал 75,99 75,99 — Чипо 75,07 75,07 — UKRNAFTA 74,90 74,90 — U.GO 74,90 74,90 — Маркет 74,90 74,90 — Green Wave 74,90 74,90 — UPG 74,90 74,90 — Олас 74,80 74,80 — AMIC 74,28 74,28 — EURO5 73,99 73,99 — СВОЇ 73,99 73,99 — Mango 73,99 73,99 — Grand Petrol 73,99 78,99 ↓ -5,00 Parallel 73,93 73,93 — VST 73,90 73,90 — RLS 73,90 73,90 — Рур груп 73,49 73,49 — Кворум 73,48 73,48 — SUNOIL 73,45 73,45 — ZOG 73,00 73,00 — Marshal 72,99 72,99 — KLO 72,90 72,90 — БРСМ-Нафта 71,63 71,74 ↓ -0,11 ВостокГаз 70,99 72,99 ↓ -2,00 ДНЕПРОНАФТА 70,99 72,49 ↓ -1,50 Авантаж 7 70,95 70,95 — Brent Oil 69,85 69,85 — Средняя по Украине 75,18 75,24 ↓ -0,06

По прогнозам, на текущей неделе (заканчивается 14 июня) стоимость топлива может снизиться на 1-2 грн. Как отмечается в материале Delo.ua, к этому может привести существенное подешевение нефти.

"В конце прошлой недели мировые цены на нефть снизились. Поскольку трейдеры сохраняют уверенность, что ситуация (в войне США и Ирана. – Ред.) идет к деэскалации", – говорится в сообщении.

В то же время подчеркивается, что стоимость топлива может снизиться еще больше. Однако, предупреждают аналитики, если это и произойдет, то лишь в отдаленной перспективе.

"На АЗС в течение этой недели цены могут упасть в пределах 1-2 грн/л. В целом при текущих нефтяных котировках бензин сохраняет потенциал для удешевления на 4-5 грн/л", – резюмировали специалисты.

Что изменится на заправках Украины 1 июля

С 1 июля 2026 года полноценно заработают стандарты бензина Е5 и Е10 (с 5% и 10% биоэтанола соответственно). Это связано с тем, что Украина постепенно переходит на европейские стандарты топливного рынка.

Водителей уже успокаивают, что топливо существенно не подорожает, а бензин с биоэтанолом уже используется на рынке без негативных последствий для авто. Однако украинцам придется привыкать к другой маркировке бензина и более жесткому контролю его качества на заправках.

В частности, Украина планирует постепенно отказаться от привычных названий вроде А-80, А-92 или А-95. Вместо этого на заправках появятся европейские маркировки E5, E10 или B7.

Главное отличие заключается в том, что украинские обозначения показывают только октановое число бензина – то есть его устойчивость к детонации в двигателе. Европейская же система дополнительно информирует водителя о содержании биокомпонентов в топливе:

E5 – это бензин, в котором до 5% составляет биоэтанол;

E10 – бензин с более высоким содержанием биоэтанола – до 10%;

B7 – дизельное топливо, в котором содержится до 7% биодизеля и т. д.

Также Украина окончательно откажется от устаревших экологических стандартов Евро-3 и Евро-4. Речь идет о показателях вредных веществ в выхлопах автомобилей. Большинство стран ЕС давно перешли на Евро-5 и Евро-6.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине 31 мая официально завершилась программа кэшбэка на топливо. За время работы ею воспользовались 2,3 миллиона украинцев, накопленные средства можно и в дальнейшем использовать для покрытия отдельных расходов.

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