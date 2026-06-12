На АЗС в Украине заметно изменились цены на бензин: сколько теперь стоит литр и полный бак
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В Украине снизились цены на бензин А-95. Так, 12 июня АЗС продают его в среднем по 75,18 грн/л, что на 6 коп. дешевле, чем днем ранее. Впрочем, за месяц топливо подорожало на 1,36 грн/л (12 мая средняя цена составляла 73,54 грн/л). За это время стоимость 50-литрового бака бензина выросла на 82 грн – со средних 3677 до 3759 грн.
По данным "Консалтинговой группы А-95", которые есть в распоряжении OBOZ.UA, крупные сети продают бензин по 69,85-78,9 грн/л. В частности:
- самые высокие цены установлены на заправках ОККО и WOG;
- самые низкие цены у – на АЗС Brent Oil.
Заметные изменения произошли в таких сетях:
- Grand Petrol обвалил цену сразу на 5 грн/л;
- заправки VostokGaz – на 2 грн/л;
- сеть "Днепронафта"снизила отпускную стоимость на 1,5 грн/л.
По прогнозам, на текущей неделе (заканчивается 14 июня) стоимость топлива может снизиться на 1-2 грн. Как отмечается в материале Delo.ua, к этому может привести существенное подешевение нефти.
"В конце прошлой недели мировые цены на нефть снизились. Поскольку трейдеры сохраняют уверенность, что ситуация (в войне США и Ирана. – Ред.) идет к деэскалации", – говорится в сообщении.
В то же время подчеркивается, что стоимость топлива может снизиться еще больше. Однако, предупреждают аналитики, если это и произойдет, то лишь в отдаленной перспективе.
"На АЗС в течение этой недели цены могут упасть в пределах 1-2 грн/л. В целом при текущих нефтяных котировках бензин сохраняет потенциал для удешевления на 4-5 грн/л", – резюмировали специалисты.
Что изменится на заправках Украины 1 июля
С 1 июля 2026 года полноценно заработают стандарты бензина Е5 и Е10 (с 5% и 10% биоэтанола соответственно). Это связано с тем, что Украина постепенно переходит на европейские стандарты топливного рынка.
Водителей уже успокаивают, что топливо существенно не подорожает, а бензин с биоэтанолом уже используется на рынке без негативных последствий для авто. Однако украинцам придется привыкать к другой маркировке бензина и более жесткому контролю его качества на заправках.
В частности, Украина планирует постепенно отказаться от привычных названий вроде А-80, А-92 или А-95. Вместо этого на заправках появятся европейские маркировки E5, E10 или B7.
Главное отличие заключается в том, что украинские обозначения показывают только октановое число бензина – то есть его устойчивость к детонации в двигателе. Европейская же система дополнительно информирует водителя о содержании биокомпонентов в топливе:
- E5 – это бензин, в котором до 5% составляет биоэтанол;
- E10 – бензин с более высоким содержанием биоэтанола – до 10%;
- B7 – дизельное топливо, в котором содержится до 7% биодизеля и т. д.
Также Украина окончательно откажется от устаревших экологических стандартов Евро-3 и Евро-4. Речь идет о показателях вредных веществ в выхлопах автомобилей. Большинство стран ЕС давно перешли на Евро-5 и Евро-6.
Как сообщал OBOZ.UA, в Украине 31 мая официально завершилась программа кэшбэка на топливо. За время работы ею воспользовались 2,3 миллиона украинцев, накопленные средства можно и в дальнейшем использовать для покрытия отдельных расходов.
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