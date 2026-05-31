Кэшбэк на топливо в Украине завершился: смогут ли украинцы потратить накопленные средства

В Украине 31 мая официально завершилась программа кэшбэка на топливо, которая действовала как временный механизм поддержки населения во время мирового нефтяного кризиса. За время работы ею воспользовались 2,3 миллиона украинцев, а накопленные средства можно и в дальнейшем использовать для оплаты коммунальных услуг, покупки лекарств, товаров украинского производства, благотворительности или поддержки ВСУ.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко. Программу запустили весной 2026 года на фоне масштабного мирового нефтяного кризиса, который эксперты называли одним из самых серьезных за последние полвека.

Чтобы частично компенсировать эту нагрузку на семейные бюджеты, государство ввело специальный механизм национального кэшбэка. Он позволял возвращать часть потраченных средств при покупке бензина, дизеля или других видов топлива. Размер компенсации зависел от вида топлива и составлял от 5% до 15% стоимости покупки.

По словам Свириденко, за чуть более чем два месяца действия программы кэшбек на топливо получили около 2,3 миллиона украинцев. Особенно активно программой пользовались владельцы небольших автомобилей, для которых расходы на топливо являются важной статьей семейного бюджета. Статистика показала, что 91% всех участников программы составляли водители автомобилей эконом-класса с небольшим объемом двигателя.

За время работы топливной инициативы украинцы открыли около 500 тысяч новых карт "Национального кэшбэка". Несмотря на завершение программы, украинцы не потеряют деньги, которые уже были начислены в рамках кэшбэка. Накопленные средства остаются доступными для использования в соответствии с действующими правилами программы. Их можно направить на:

оплату коммунальных услуг;

приобретение лекарственных средств;

покупку книг;

приобретение товаров украинского производства;

благотворительные взносы;

поддержку Сил обороны Украины.

То есть даже после завершения топливного кэшбека украинцы могут распоряжаться уже полученными средствами по своему усмотрению в пределах определенных направлений. Сейчас правительство не сообщало о продлении или перезапуске топливного кэшбека.

