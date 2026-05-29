Обязательный бензин со спиртом и "исчезновение" А-95: что изменится на АЗС с 1 июля и как это повлияет на цены

В Украине готовят масштабную реформу рынка топлива. Бензин на АЗС постепенно будут переводить на европейские стандарты и обязательно добавлять туда биоэтанол. Водителей уже успокаивают: топливо существенно не подорожает, а топливо с биоэтанолом уже используется на рынке без негативных последствий для авто. Однако украинцам придется привыкать к другой маркировке бензина и более жесткому контролю его качества на заправках.

Видео дня

Так, уже с 1 июля 2026 года полноценно заработают стандарты бензина Е5 и Е10 (содержит 5% или 10% биоэтанол). О ситуации рассказал заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Тарас Высоцкий.

Привычные А-92 и А-95 могут исчезнуть?

Реформа, среди прочего, предусматривает переход на европейскую систему классификации топлива. Таким образом, Украина планирует постепенно отказаться от привычных названий вроде А-80, А-92 или А-95.

Вместо этого на заправках появятся европейские маркировки E5, E10 или B7. Главная разница заключается в том, что украинские обозначения показывают только октановое число бензина – то есть его устойчивость к детонации в двигателе. Европейская же система дополнительно информирует водителяо содержании биокомпонентов в топливе:

E5 – это бензин, в котором до 5% составляет биоэтанол;

E10 – бензин с более высоким содержанием биоэтанола – до 10%;

B7 – дизельное топливо, в котором содержится до 7% биодизеля и тому подобное.

Также Украина окончательно откажется от устаревших экологических стандартов Евро-3 и Евро-4. Речь идет о показателях вредных веществ в выхлопах авто. Большинство стран ЕС давно перешли на Евро-5 и Евро-6.

Зачем бензин смешивать со спиртом

Биоэтанол – это спирт из сельскохозяйственного сырья, преимущественно из кукурузы. Он считается более экологичным компонентом топлива, чем чистый бензин.

При сгорании смеси с этанолом автомобили выбрасывают меньше вредных веществ и CO2. Именно поэтому страны ЕС уже давно перешли на бензины Е5 и Е10, а Украина постепенно подстраивает свои стандарты под европейские.

Кроме того, биоэтанол производят из украинского сырья – преимущественно кукурузы. Это означает, что часть бензина можно замещать компонентом собственного производства, уменьшив зависимость от внешних поставщиков.

Что будет с ценами на топливо

Высоцкий заверил, что добавление обязательное добавление биоэтанола не повлияет на стоимость топлива. По состоянию на 29 мая, напомним, средняя стоимость А-95 в Украине составляет 75,94 грн/л.

"Биоэтанол производится в Украине, что позволяет минимизировать логистические затраты и обеспечить доступную себестоимость бензина. Уже сейчас часть сетей АЗС продает топливо с биоэтанолом без повышения цены, а иногда оно даже дешевле обычного бензина", – пояснил чиновник.

Он добавил, что для стран ЕС такое топливо – это уже стандартная практика. Поэтому и украинский автопарк "преимущественно готов" к изменениям.

Безопасен ли бензин со спиртом для двигателей

Больше всего водители волнуются, не будет ли спирт в бензине портить автомобильные двигатели. В Минэкономики убеждают, что большинство современных машин полностью адаптированы к нововведениям.

"Абсолютное большинство автомобилистов может быть спокойно за техническое состояние своего транспорта. Двигатели, выпущенные после 2000 года, уже рассчитаны на использование бензина с долей биоэтанола", – отметил Высоцкий.

Однако владельцам старых автомобилей или машин с неоригинальной топливной системой советуют дополнительно проверить совместимость. Это поможет избежать проблем.

Хватит ли для этого кукурузы

В правительстве отрицают риск возникновения дефицита зерна из-за изготовления биоэтанола. По словам Высоцкого, чтобы покрыть внутренние потребности, нужно 200-300 тыс. тонн биоэтанола в год. Для этого придется переработать около 600-800 тыс. тонн кукурузы. В то же время ежегодно Украина выращивает примерно 30 млн тонн этой культуры.

"Это не повлияет на продовольственную безопасность. Наоборот, при производстве биоэтанола образуются высокобелковые корма для животноводства, что может удешевить производство мяса", – заявил он.

По словам чиновника, украинские мощности уже позволяют производить как минимум вдвое больше биоэтанола, чем нужно внутреннему рынку. В перспективе Украина планирует полностью обеспечить собственный рынок и начать экспортировать биоэтанол в страны ЕС.

Контроль на АЗС усилят

Вместе с новыми стандартами государство планирует жестче проверять качество топлива. Для этого модернизируют профильные лаборатории, обновят методы тестирования и изменят правила проверки бензина на содержание биоэтанола. Контроль будут осуществлять на всех этапах – от производства до пистолета на АЗС.

За продажу бензина без обязательных биокомпонентов вводят штрафы. Производителям, импортерам или продавцам придется заплатить более 21 тыс. грн за каждые 1000 литров несоответствующего бензина.

Как сообщал OBOZ.UA, в мае Украина возобновила импорт топлива из Венгрии и Словакии. Впрочем, это не влияет на цены на внутреннем рынке, поскольку закупки происходят по рыночной стоимости.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!