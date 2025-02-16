Мошенники получили почти $10 млрд: какие криптосхемы приносят им наибольшую прибыль

В 2024 году криптомошенники получили по меньшей мере 9,9 миллиарда долларов США. Самыми распространенными схемами остаются финансовые пирамиды и романтическое мошенничество, продолжающие приносить мошенникам миллиардные доходы.

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Об этом сообщила аналитическая компания Chainalysis. Эксперты отмечают, что эта сумма может увеличиться, поскольку в течение года будут идентифицированы новые незаконные адреса, связанные с финансовыми махинациями.

Несмотря на то, что предварительные оценки указывают на определенное снижение доходов мошенников в 2024 году, реальные цифры могут оказаться рекордными. Аналитики отмечают средний рост мошеннических доходов на 24% между годовым отчетным периодом. Таким образом, потери жертв криптомошенников могут превысить 12 миллиардов долларов до конца года.

Одной из популярнейших схем остается высокодоходное инвестиционное мошенничество (HYIS), основанное на принципах финансовой пирамиды. В 2024 году эта схема отвечает за 50,2% всех средств, полученных мошенниками, хотя ее доля в общем объеме мошенничеств снизилась на 36,6% по сравнению с 2023 годом.

В то же время растет популярность так называемой схемы "убой свиней" (pig butchering), также известной как романтическое мошенничество. Ее доля в общем объеме мошенничеств выросла на 40% и достигла 33,2%. В этой схеме злоумышленники налаживают доверительные отношения с жертвами, часто романтического характера, а затем убеждают их инвестировать в фиктивные криптовалютные платформы или фонды.

Аналитики отмечают, что мошенники активно используют искусственный интеллект для усовершенствования своих схем. Генеративные нейросети помогают им создавать поддельные документы для верификации на биржах и в финансовых сервисах. По данным компании Alterya, в 85% случаев мошенничества используются аккаунты, успешно обходящие традиционные системы проверки личности.

Большая часть незаконно полученных средств переводится на централизованные биржи (CEX). Однако также наблюдается активное использование децентрализованных финансовых протоколов (DeFi), в том числе на блокчейнах Ethereum, Tron и Solana. Кроме того, с середины 2023 г. возросла роль платформы Huione Guarantee, которая не только способствует отмыванию средств, но и предоставляет широкий спектр незаконных услуг для криптопреступников.

Учитывая масштабы мошенничества, финансовые регуляторы и аналитические компании усиливают меры противодействия криптопреступности. Они используют искусственный интеллект и новые методы выявления подозрительных транзакций, что позволяет более эффективно отслеживать незаконные потоки средств.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, мошенники массово начали посылать украинцам сообщения с предложением легкого заработка от имени известных компаний. На самом деле это попытка выманить персональные данные или деньги, следует быть внимательными и не подвергаться подобным уловкам.

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