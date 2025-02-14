Украинцам массово рассылают фальшивые предложения заработка: как не попасть на крючок мошенников

Мошенники массово начали посылать украинцам сообщения с предложением легкого заработка от имени известных компаний. На самом деле это попытка выманить персональные данные или деньги, следует быть внимательными и не подвергаться подобным уловкам.

Видео дня

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации (ЦПИ). В эпоху цифровых технологий мошенники постоянно придумывают новые способы обмана.

Мошенники действуют по простой, но эффективной схеме. Они рассылают сообщения, в которых предлагают выгодную работу онлайн. Основные характеристики следующих сообщений:

легкая работа – обещается минимум усилий, но высокий доход;

известный бренд – для большего доверия используется имя крупной компании или известной организации;

быстрый заработок – деньги якобы можно получить почти сразу;

контакт в Telegram – в сообщении содержится ссылка или контакт мошенника, которому следует написать для получения деталей.

Главная цель аферистов – получить ваши персональные данные или заставить вас произвести предоплату. Вот несколько типичных сценариев:

выманивание личных данных: вас могут попросить отправить паспортные данные, номера банковских карт или другую конфиденциальную информацию;

предоплата за "материалы" или "регистрацию": для начала работы могут попросить заплатить определенную сумму, после чего свяжутся с вами или просто исчезнут;

использование ваших данных в мошеннических целях: получив ваши контакты, мошенники могут использовать их для дальнейших махинаций.

Чтобы не попасть на крючок, обращайте внимание на подозрительный стиль написания, грамматические ошибки, плохой перевод и отсутствие официальных реквизитов. Также не переходите по подозрительным ссылкам – они могут вести на фишинговые сайты.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине время от времени активизируются мошенники, которые в соцсетях отслеживают сообщения людей, ищущих информацию о близких, находящихся в российском плену. Злоумышленники используют их уязвимое эмоциональное состояние и выманивают личные данные или средства.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!