Мировые цены на нефть резко переписали: достигнуты рекордные значения

На мировых рынках ощутимо подорожала нефть – достигнув максимальных уровней с января. Утром 16 июня фьючерсы на марку Brent выросли на 64 цента, или на 0,86% – до 74,87 доллара за баррель. А фьючерсы на американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) подорожали на 76 центов, или на 1,04% – до 73,74 доллара. Причина – продолжающиеся обоюдные обстрелы между Израилем и Ираном.

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Об этом сообщает Reuters. Отмечается, что новые удары усилили опасения, что конфликт может:

Распространиться по всему региону.

Серьезно нарушить экспорт нефти с Ближнего Востока.

"Последние события усилили опасения относительно возможных перебоев в работе Ормузского пролива – ключевого маршрута для перевозки нефти. Через него проходит около пятой части всей мировой нефти. ... Усилившиеся опасения по поводу возможной блокады Ормузского пролива могут резко подтолкнуть цены вверх", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: если поставки иранской нефти будут нарушены, китайские нефтепереработчики – которые являются единственными покупателями ресурса – будут вынуждены искать альтернативу. Прежде всего, у:

Других ближневосточных производителей.

России.

"Это также может привести к росту фрахтовых ставок и страховых премий на танкеры и сокращению спреда Brent-Dubai (уменьшение разницы в цене между эталонными сортами нефти Brent (Северное море) и Dubai (Ближний Восток. – Ред.). А также снижению маржи нефтепереработки, особенно в Азии", – резюмировали аналитики.

Доходы России от нефти упали до минимума

В то же время, в самой России майские доходы России от продажи нефти сократились до самого низкого уровня с июня 2023 года из-за падения мировых цен на нефть. В частности:

налоговые поступления упали на 32%;

общие доходы от нефти и газа – на 35%.

В то же время, напомнили в Bloomberg, нефтегазовые поступления формируют около трети всего бюджета России. И из-за обвала нефтяных доходов правительство страны пересмотрело бюджетный прогноз и более чем в три раза увеличило целевой показатель дефицита. Что, отмечается, является серьезным вызовом для ведущей войну и нуждающейся в стабильном финансировании армии страны.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Россия незаконно переваливает нефть в открытом море вблизи Греции, используя суда без страхования и контроля для обхода международных санкций. Таким образом агрессор скрывает происхождение сырья, финансирует войну против Украины и подвергает Европу экологической катастрофе.

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