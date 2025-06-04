Доходы РФ от нефти упали до минимума за год: Кремлю приходится переписывать бюджет

В мае доходы России от продажи нефти сократились до самого низкого уровня с июня 2023 года из-за падения мировых цен на нефть. Налоговые поступления упали на 32% ($5,5 млрд), а общие доходы от нефти и газа – на 35% (512,7 млрд рублей), что заставило правительство РФ пересмотреть бюджет и увеличить дефицит.

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Об этом пишет Bloomberg. Нефтегазовые поступления формируют около трети всего бюджета РФ. Ключевым фактором падения стало снижение мировых цен на сырую нефть, вызванное несколькими глобальными тенденциями:

тарифная политика США под руководством Дональда Трампа вызывает опасения замедления мировой экономики;

под руководством Дональда Трампа вызывает опасения замедления мировой экономики; ОПЕК+ наращивает добычу , и рост предложения, прежде всего со стороны Саудовской Аравии существенно давит на цены;

, и рост предложения, прежде всего со стороны Саудовской Аравии существенно давит на цены; раскол внутри картеля, который, как пишет Bloomberg, возглавляет Россия, ослабляет способность ОПЕК+ удерживать цены стабильными.

Налоги на нефть в мае снизились более чем вдвое по сравнению с апрелем. Это связано не только с ценами, но и с графиком уплаты: один из ключевых налогов – налог на прибыль вносится раз в квартал.

Минфин РФ рассчитывал майские налоговые сборы, исходя из цены нефти Urals в апреле – $54,76 за баррель, что на 25% меньше, чем в прошлом году. Эта цена ниже установленного "Большой семеркой" порога в $60, второй месяц подряд.

На снижение доходов также повлияло укрепление рубля, который вырос на 10% до 83,3 рублей за доллар. Это снизило рублевые доходы экспортеров и, соответственно, налоги. Даже глава "Роснефти" Игорь Сечин публично раскритиковал Центробанк за обменный курс, что, по его мнению, вредит интересам нефтяного сектора.

В то же время менее выгодные цены позволили правительству уменьшить объем субсидий на поставку топлива на внутренний рынок - всего 42,5 млрд рублей в мае. Это самый низкий показатель с октября 2023 года, когда эти выплаты были нулевыми.

Из-за обвала нефтяных доходов правительство РФ пересмотрело бюджетный прогноз и более чем в три раза увеличило целевой показатель дефицита. Для страны, которая ведет войну и нуждается в стабильном финансировании армии, это серьезный вызов.

Россия все больше зависит от нестабильного нефтяного рынка, в то время как ее доходы падают и внутри страны растет социальное напряжение. Ограничения, введенные G7, а также геополитическая изоляция, продолжают сужать маневры российской экономики.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в мае 2025 года импорт российской нефти в Индию достиг рекордных 2,196 миллиона баррелей в день, из которых значительная часть была доставлена через сложные схемы с использованием танкеров, находящихся под санкциями США. Например, судно "Виктор Титов" перевезло 500 000 баррелей Sokol и осуществило перегрузку на другие суда, которые впоследствии доставили нефть на индийские НПЗ.

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