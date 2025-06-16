РФ продолжает обходить санкции с помощью "теневого флота": какие страны способствуют сокрытию нефти

Россия незаконно переваливает нефть в открытом море вблизи Греции, используя суда без страхования и контроля для обхода международных санкций. Таким образом агрессор скрывает происхождение сырья, финансирует войну против Украины и подвергает Европу экологической катастрофе.

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Об этом сообщает Главное управление разведки Украины (ГУР). На четвертом году полномасштабного вторжения в Украину, Россия активно использует серые схемы морской логистики, чтобы обойти международные санкции.

Одна из таких схем – незаконная перегрузка нефти в открытом море вблизи Греции и Кипра. Как отмечает ГУР, это не только позволяет агрессору избегать контроля, но и создает серьезные экологические риски и риски безопасности для Европы.

С июля 2024 года танкер типа "Афрамакс" с номером ИМО 9247443 действует как плавучий хаб для незаконной перевалки российской нефти. Судно действует без западного страхования, что является грубым нарушением международных норм.

Операции по перевалке происходят непосредственно в открытом море, без надлежащего сопровождения или надзора, что ставит под угрозу морскую среду, особенно из-за возможности утечки нефти. По информации ГУР, россияне системно обходят ограничения путем:

отключение автоматических систем идентификации (AIS);

спуфинга навигационных данных;

ночные STS-операции (ship-to-ship) без освещения;

использования флагов удобных юрисдикций;

регистрацию судов на подставные компании.

Эти действия способствуют легализации происхождения нефти и обеспечивают ее доставку в третьи страны, часто в формально "нейтральные" юрисдикции. Украина постоянно публикует информацию о танкерах, которые входят в российский "теневой флот", их суммарный дедвейт сейчас превышает 63 миллиона метрических тонн.

Особенно активной является группа из 159 судов, большинство из которых - старые, изношенные, без надлежащего технического обслуживания. Также в базе содержатся данные о 55 капитанах, которые выполняют роль ключевых фигур в этих операциях. использование таких судов несет серьезные риски:

вероятность аварий с разливом нефти;

угроза морской экосреде вблизи берегов Греции, Кипра и других стран ЕС;

осложнения реагирования в случае чрезвычайных ситуаций из-за отсутствия страхового покрытия.

Кроме перевозки нефти, "теневой флот" выполняет разведывательные функции. Зафиксированы случаи, когда такие суда вели наблюдение за подводными кабелями, энергетической и военно-морской инфраструктурой стран Балтийского региона. ГУР призывает международное сообщество к решительным действиям:

снижение предельной цены на российскую нефть;

полный запрет STS-операций в водах стран G7 и ЕС;

отказ от импорта продукции, произведенной из российского сырья;

усиление контроля за страховыми компаниями;

полный запрет на импорт российского СПГ и трубопроводного топлива.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине пытались похитить и, возможно, вернуть в РФ арестованное российское судно EMMAKRIS III. Это большой сухогруз оценочной стоимостью почти 109 млн грн. Корабль не имеет права покидать порт "Черноморск" и находится в управлении частной компании.

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