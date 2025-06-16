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РФ продолжает обходить санкции с помощью "теневого флота": какие страны способствуют сокрытию нефти

Дарина Герцева
Рынки и компании
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Россия незаконно переваливает нефть у берегов Греции

Россия незаконно переваливает нефть в открытом море вблизи Греции, используя суда без страхования и контроля для обхода международных санкций. Таким образом агрессор скрывает происхождение сырья, финансирует войну против Украины и подвергает Европу экологической катастрофе.

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Об этом сообщает Главное управление разведки Украины (ГУР). На четвертом году полномасштабного вторжения в Украину, Россия активно использует серые схемы морской логистики, чтобы обойти международные санкции.

Одна из таких схем – незаконная перегрузка нефти в открытом море вблизи Греции и Кипра. Как отмечает ГУР, это не только позволяет агрессору избегать контроля, но и создает серьезные экологические риски и риски безопасности для Европы.

С июля 2024 года танкер типа "Афрамакс" с номером ИМО 9247443 действует как плавучий хаб для незаконной перевалки российской нефти. Судно действует без западного страхования, что является грубым нарушением международных норм.

Операции по перевалке происходят непосредственно в открытом море, без надлежащего сопровождения или надзора, что ставит под угрозу морскую среду, особенно из-за возможности утечки нефти. По информации ГУР, россияне системно обходят ограничения путем:

  • отключение автоматических систем идентификации (AIS);
  • спуфинга навигационных данных;
  • ночные STS-операции (ship-to-ship) без освещения;
  • использования флагов удобных юрисдикций;
  • регистрацию судов на подставные компании.

Эти действия способствуют легализации происхождения нефти и обеспечивают ее доставку в третьи страны, часто в формально "нейтральные" юрисдикции. Украина постоянно публикует информацию о танкерах, которые входят в российский "теневой флот", их суммарный дедвейт сейчас превышает 63 миллиона метрических тонн.

Особенно активной является группа из 159 судов, большинство из которых - старые, изношенные, без надлежащего технического обслуживания. Также в базе содержатся данные о 55 капитанах, которые выполняют роль ключевых фигур в этих операциях. использование таких судов несет серьезные риски:

  • вероятность аварий с разливом нефти;
  • угроза морской экосреде вблизи берегов Греции, Кипра и других стран ЕС;
  • осложнения реагирования в случае чрезвычайных ситуаций из-за отсутствия страхового покрытия.

Кроме перевозки нефти, "теневой флот" выполняет разведывательные функции. Зафиксированы случаи, когда такие суда вели наблюдение за подводными кабелями, энергетической и военно-морской инфраструктурой стран Балтийского региона. ГУР призывает международное сообщество к решительным действиям:

  • снижение предельной цены на российскую нефть;
  • полный запрет STS-операций в водах стран G7 и ЕС;
  • отказ от импорта продукции, произведенной из российского сырья;
  • усиление контроля за страховыми компаниями;
  • полный запрет на импорт российского СПГ и трубопроводного топлива.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине пытались похитить и, возможно, вернуть в РФ арестованное российское судно EMMAKRIS III. Это большой сухогруз оценочной стоимостью почти 109 млн грн. Корабль не имеет права покидать порт "Черноморск" и находится в управлении частной компании.

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