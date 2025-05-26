Мировые цены на нефть изменились: что происходит на рынке на фоне решения Трампа

На мировых рынках выросли цены на нефть. По состоянию на 04:33 по Гринвичу фьючерсы на нефть Brent подорожали на 26 центов, или 0,4% – до 65,04 доллара за баррель. А стоимость нефти марки West Texas Intermediate (WTI) выросла на 24 цента, или 0,39% – до 61,77 доллара за баррель. Причиной же удорожания в экспертных кругах называют отсрочка президентом США Дональдом Трампом введения пошлин в 50% на импорт товаров из Европейского Союза (ЕС) по меньшей мере, до 9 июля.

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Об этом сообщает Reuters. Отмечается: после решения Трампа опасения по поводу потенциального снижения спроса на топливо из-за возможного замедления мировой экономики ослабли.

Кроме того, подчеркивается, росту цен также способствовало сообщение о сокращении американскими нефтяными компаниями работающих буровых установок на 8 – до 465, что является самым низким показателем с ноября 2021 года. Причиной же этого называются низкие цены на ресурс.

Впрочем, отмечается, более сильное подорожание нефти ограничивает ожидание значительного увеличения добычи нефти ОПЕК+ (объединение стран-членов Организации стран-экспортеров нефти и нефтедобывающих стран, не входящих, но сотрудничающих с ней). Среди рассматриваемых вариантов – рост производства на 411 тыс. баррелей в сутки в июле

"Рынок нефти уже испытывает давление из-за стратегии ускоренного наращивания добычи ОПЕК+. ... Рост цен, скорее всего, будет ограничен", – говорится в материале.

Напомним: Трамп сообщил, что отложит введение пошлин в 50% на импорт товаров из Европейского Союза – по меньшей мере, до 9 июля. По его словам, решение было принято после звонка президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, во время которого стороны договорились начать новые торговые переговоры.

"Мне позвонила Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии, с просьбой продлить установленный на 1 июня срок по введению 50% тарифа в отношении торговли с Европейским Союзом. Я согласился на продление – до 9 июля 2025 года. Для меня было честью это сделать", – говорится в сообщении.

Сама же председатель Европейской комиссии заявила, что ЕС хватит времени до 9 июля для достижения торговой сделки со Штатами. Ведь, по ее словам:

Европа готова вести переговоры быстро и решительно.

ЕС и США "разделяют самые важные и тесные торговые отношения в мире".

Как сообщал OBOZ.UA, Евросоюз хочет снизить потолок цен на российскую нефть – с нынешних 60 до 50 долларов за баррель. С таким предложением ЕС намерен обратиться к странам-членам G7.

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