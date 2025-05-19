В ЕС хотят ударить по доходам России от нефти, ценовой потолок намерены существенно снизить – Reuters

Евросоюз (ЕС) хочет снизить "потолок" цен на российскую нефть – с нынешних 60 до 50 долларов за баррель. С таким предложением ЕС намерен обратиться к странам-членам G7.

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Об этом сообщает Reuters. Отмечается: в Евросоюзе ожидают, что это предложение:

Будет поддержано G7.

В случае реализации усилит санкционное давление на Россию.

"ЕС предложит министрам финансов стран G7 снизить потолок цен на перевозимую морем российскую нефть в рамках нового пакета санкций против Москвы, заявил европейский комиссар по экономике Валдис Домбровскис. Он не указал, до какого уровня Европейский союз хотел бы снизить потолок, но осведомленные о ходе обсуждений представители ЕС, сообщили, что ... до 50 долларов за баррель", – говорится в сообщении.

Аналитики напоминают: потолок цен на российскую нефть был согласован в декабре 2022 года. Эта мера предусматривает запрет на:

Торговлю российской нефтью, перевозимой танкерами, по цене выше 60 долларов за баррель.

Работу с такими грузами для судоходных, страховых и перестраховочных компаний – но только, если цена не соответствует лимиту.

"Цель таких мер – уменьшить доходы России, ограничив ее способность финансировать войну против Украины. При этом не вызвав дефицита ресурса на мировом рынке", – объяснили авторы материала.

В то же время, констатируется, Россия обходит это ограничение – с помощью т.н. "теневого флота". Это танкеры, не пользующиеся услугами западного страхования.

"Российская нефть Urals долго торговалась дороже 60 долларов. Однако в апреле 2025 года ее стоимость упала ниже этого предела – на фоне опасений глобального экономического замедления и объявленных пошлин США", – констатировали аналитики.

В настоящее же время, по данным investing.com, Urals снова торгуется выше 60 долларов. По состоянию на 17:23 по Киеву, ее цена составляла 65,49 доллара/баррель, что, тем не менее, на 3,35% ниже, чем во время предыдущей сессии.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в России стремительно растет стоимость добычи нефти – из-за истощения легкодоступных месторождений и перехода к тяжелым запасам, которые требуют дорогих технологий и налоговых стимулов. Это означает, что прибыльность нефтяной отрасли продолжает снижаться, а бюджет становится все более уязвимым к ценовым колебаниям на мировом рынке.

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