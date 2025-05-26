Будут новые переговоры: Трамп отложил введение огромной пошлины на все товары ЕС

Президент США Дональд Трамп сообщил, что отложит введение пошлин в 50% на импорт товаров из Европейского Союза (ЕС) – по меньшей мере, до 9 июля. По его словам, решение было принято после звонка президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, во время которого стороны договорились начать новые торговые переговоры.

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Об этом Трамп сообщил на своей платформе Truth Social. При этом он заверил: отложить введение пошлин было для него "честью".

"Мне позвонила Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии, с просьбой продлить установленный на 1 июня срок по введению 50% тарифа в отношении торговли с Европейским Союзом. Я согласился на продление – до 9 июля 2025 года. Для меня было честью это сделать", – говорится в сообщении.

Также, отметил Трамп, фон дер Ляйен заверила его, что переговоры ЕС и США о пошлинах "начнутся в ближайшее время".

Сама же председатель Европейской комиссии заявила, что ЕС хватит времени до 9 июля для достижения торговой сделки со Штатами. Ведь, по ее словам:

Европа готова вести переговоры быстро и решительно.

ЕС и США "разделяют самые важные и тесные торговые отношения в мире".

Чего Трамп хочет от ЕС

В целом, США подталкивают ЕС к одностороннему снижению пошлин на американские товары. Там настаивают на том, что без уступок Союз не сможет достичь прогресса в переговорах о пошлинах, говорится в материале FT.

Его авторы отмечают: США недовольны тем, что ЕС предложил взаимное снижение тарифов, а также не стали включать в переговоры обсуждение налога на цифровые услуги.

Ранее же Трамп заявлял, что хочет, чтобы ЕС закупил у Штатов энергоносителей на 350 млрд долларов. В таком случае, по его словам, торговый дефицит между США и ЕС был бы нивелирован.

"Дефицит в торговле с ЕС ...исчезнет быстро. ...Один из легких способов – если они будут покупать у нас энергию. …Они могут её купить, и мы избавимся от 350 миллиардов за одну неделю. Им придется купить", – сказал Трамп в начале апреля.

Вместе с тем, 23 мая президент США заявил о намерении ввести пошлины в 50% на импорт товаров из Европейского Союза. По его задумке, это было должно произойти с 1 июня. Причиной же такого решения Трамп тогда назвал безрезультатные, по его словам, переговоры между США и ЕС.

"Наши переговоры с ними ни к чему не приводят! Поэтому я рекомендую ввести прямую пошлину в размере 50% на товары из Европейского Союза,начиная с 1 июня 2025 года", – сказал он.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что Трамп планирует ввести повышенные пошлины на импорт для тех торговых партнеров, кто не достигнет соглашения в течение 90-дневной паузы, объявленной в апреле. В связи с этим он призвал партнеров к "добросовестным" переговорам с американской администрацией – однако, какие именно переговоры можно назвать "добросовестными", не объяснил.

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