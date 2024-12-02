Между США и Китаєм все сильнее зреет полномасштабная торговая война: какое решение приняли у Байдена

США собираются ввести санкции в отношении полупроводниковой индустрии Китая. Этот пакет ограничений станет третьим за три года, который будет введен против этой отрасли.

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Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на собственные источники. Цель администрации уходящего американского президента Джо Байдена – сдержать амбиции Пекина в области производства микросхем.

Предположительно новый запрет затронет 140 китайских компаний: производителей и оборудования для производства микросхем, а также инвестиционных компаний. Журналисты узнали о таких санкциях:

ограничение поставок в Китай чипов высокой пропускной способности (HBM), необходимых для разработки технологий в области искусственного интеллекта;

новые запреты на 24 дополнительных инструмента для производства микросхем и три программных средства;

экспортные ограничения на оборудование для производства микросхем, изготовленное в таких странах, как Сингапур и Малайзия.

Это очередной шаг администрации Байдена, направленный ограничение доступа Китая к технологиям и производственным возможностям, которые могут быть использованы для развития ИИ в военных целях или угрожать национальной безопасности США (многие из компаний, попавших под ограничения, сотрудничают с Huawei Technologies, играющей центральную роль в развитии и производстве микросхем в Китае). Их ввели за месяц до инаугурации следующего президента, республиканца Дональда Трампа.

Реакция Китая на будущие санкции

Как сообщает Global Times, в КНР решение Белого дома назвали нарушением принципов рыночной экономики. В Пекине пригрозили принять ответные меры.

"Эти меры серьезно нарушают принципы рыночной экономики и честной конкуренции, подрывают международную торговлю и экономический порядок, дестабилизируют глобальные цепочки поставок и вредят интересам всех стран", – заявил представитель китайского Министерства иностранных дел Линь Цзянь.

Трамп угрожает торговой войной Китаю

При президентстве Дональда Трампа отношения между Вашингтоном и Пекином вряд ли наладятся. Еще до вступления в должность он обвинил власти Китая в том, что из этой страны также поступает много наркотиков в США и пригрозил в случае отсутствия реакции в Пекине ввести пошлины на китайские товары.

"Представители Китая сказали мне, что они введут максимальное наказание – смертную казнь – для любого наркоторговца, пойманного на этом, но, к сожалению, они так и не выполнили свое обещание, и наркотики хлынули в нашу страну, в основном через Мексику, в невиданных ранее масштабах. Пока это не прекратится, мы наложим дополнительно 10% пошлин сверх всех остальных тарифов на всю многочисленную продукцию, поступающую в Соединенные Штаты Америки из Китая", – резюмировал политик.

Кроме того, Трамп угрожает 100-процентными пошлинами странам БРИКС, куда входит и Китай, если они создадут собственную валюту для замены американского доллара. Также он предупредил эти государства о возможности потерять важный рынок сбыта.

Ранее OBOZ.UA уже писал, что Китай ввел санкции против американского производителя беспилотников Skydio, ограничив поставки ключевых компонентов, в том числе аккумуляторов, из-за поддержки США для Тайваня. Это усложнило поставки дронов Skydio для Украины, а компания теперь ищет новых поставщиков при поддержке США.

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