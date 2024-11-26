Трамп объявит торговую войну сразу трем развитым странам: чем разгневали будущего президента США

Избранный президент США Дональд Трамп угрожает торговой войной Китаю, Канаде и Мексике. Одним из его первых указов после вступления в должность станет введение дополнительных пошлин на все товары из этих трех стран.

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Об этом Трамп заявил на своих страницах в соцсетях. Он объяснил это тем, что Мексика и Канада не борются с наркотрафиком в США и свободно пропускают нелегальных мигрантов через границу.

"20 января в качестве одного из моих первых указов я подпишу все необходимые документы, чтобы взимать с Мексики и Канады 25%-ную пошлину на все товары, поступающие через их нелепо открытые границы в Соединенные Штаты. Эти пошлины будут действовать до прекращения поставок в нашу страну наркотиков, в частности фентанила, и проникновения всех нелегальных иностранцев", – предупредил будущий американский президент.

Трамп выразил уверенность, что у властей Мексики и Канады есть воля и возможность решить эту проблему. Поэтому он потребовал от властей этих стран применить силы и предотвратить дальнейшие нарушения на границе – в таком случае пошлины будут сняты.

Кроме того, Дональд Трамп обвинил власти Китая в том, что из этой страны также поступает много наркотиков в США. Он напомнил, что ранее уже неоднократно обсуждал эту проблему с китайскими властями, но ни к каким результатам это не привело.

"Представители Китая сказали мне, что они введут максимальное наказание – смертную казнь – для любого наркоторговца, пойманного на этом, но, к сожалению, они так и не выполнили свое обещание, и наркотики хлынули в нашу страну, в основном через Мексику, в невиданных ранее масштабах. Пока это не прекратится, мы наложим дополнительно 10% пошлин сверх всех остальных тарифов на всю многочисленную продукцию, поступающую в Соединенные Штаты Америки из Китая", – резюмировал политик.

В ответ на это, сообщает CCTV, представитель китайского посольства в США Лю Пэнъюй назвал китайско-американское экономическое и торговое сотрудничество взаимовыгодным, поэтому от торговой или тарифной войны никто не выигрывает.

Дипломат подчеркнул, что ведомства по борьбе с наркотиками Китая и США возобновили регулярный контакт. Представители КНР проинформировали американских коллег о ходе своих операций по борьбе с наркотрафиком и предприняли необходимые действия в ответ на запрос Соединенных Штатов о проверке улик в определенных случаях. Поэтому в Пекине назвали несоответствующими действительности обвинения США.

Кроме того, в китайском МИД выразили готовность продолжать сотрудничество с США в области борьбы с международной наркоторговлей на принципах равенства, взаимовыгоды и взаимоуважения. "Соединенным Штатам следует дорожить доброй волей Китая и поддерживать с трудом установленную ситуацию в китайско-американском сотрудничестве по борьбе с наркотиками", – добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что крупный спонсор предвыборной кампании Дональда Трампа, миллиардер Стивен Линч может приобрести российский газопровод "Северный поток-2". Он уже обратился к правительству США с просьбой разрешить ему принять участие в аукционе, если выставят трубопровод на торги в процессе банкротства в Швейцарии.

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